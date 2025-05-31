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«Наступления на Харьков нет и в ближайшее время не будет» — ВСУ (видео)

Фронт 21:16   31.05.2025
Виктория Яковенко
«Наступления на Харьков нет и в ближайшее время не будет» — ВСУ (видео) Скриншот

Пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона в очередной раз успокоил жителей областного центра. Он рассказал, что сейчас наблюдают в приграничье Харьковщины.

«Никакого наступления на город Харьков нет и в ближайшее время не будет. Надеюсь, такого вообще не будет. Относительно группировки якобы бы в 50 тысяч. Я должен подтвердить, что эта информация не соответствует действительности. Она стала такой неожиданностью как для нас, так и для разведки. Нет никакой 50-тысячной группировки, которую якобы бы перебросили с Курского направления, и якобы бы эта группа должна пойти на Харьков. Это неправда, такой группировки там нет. Что мы наблюдаем сейчас: враг активно проводит ротацию и замену личного состава, который вовлечен в штурмовые действия на передовой, а также работает над созданием резервов в приграничье Харьковщины. Но не в том количестве, чтобы угрожать областному центру или даже прорвать нашу оборону», — объяснил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее в ОТГ «Харьков» опровергли сообщение западных СМИ о якобы переброске на границу 50-тысячной российской группировки для «наступления на Харьков».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 21:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона в очередной раз успокоил жителей областного центра. Он рассказал, что сейчас наблюдают в приграничье Харьковщины.".