«Наступления на Харьков нет и в ближайшее время не будет» — ВСУ (видео)

Пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона в очередной раз успокоил жителей областного центра. Он рассказал, что сейчас наблюдают в приграничье Харьковщины.

«Никакого наступления на город Харьков нет и в ближайшее время не будет. Надеюсь, такого вообще не будет. Относительно группировки якобы бы в 50 тысяч. Я должен подтвердить, что эта информация не соответствует действительности. Она стала такой неожиданностью как для нас, так и для разведки. Нет никакой 50-тысячной группировки, которую якобы бы перебросили с Курского направления, и якобы бы эта группа должна пойти на Харьков. Это неправда, такой группировки там нет. Что мы наблюдаем сейчас: враг активно проводит ротацию и замену личного состава, который вовлечен в штурмовые действия на передовой, а также работает над созданием резервов в приграничье Харьковщины. Но не в том количестве, чтобы угрожать областному центру или даже прорвать нашу оборону», — объяснил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее в ОТГ «Харьков» опровергли сообщение западных СМИ о якобы переброске на границу 50-тысячной российской группировки для «наступления на Харьков».