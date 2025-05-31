Войска РФ испытывают новую тактику наступления в районе Боровой – ISW
Враг продолжил наступательные действия на Харьковском, Купянском и Боровском направлениях, однако продвижений не имеет, информирует Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке. При этом в РФ «заявляют об успехах».
В частности, говорят аналитики, российский милитарист заявил, что оккупанты продвинулись возле Волчанска. Также в Министерство обороны РФ сообщают, что их подразделения «захватили Кондрашовку». Однако в ISW подтверждений этим заявлениям не нашли.
Аналитики, со ссылкой на пресс-секретаря украинской бригады, что действует в районе Боровой, сообщили: войска РФ испытывают новую тактику наступления. Она, отметили, рассчитана на определенные погодные условия и россияне надеются масштабировать эту тактику.
«Российские войска, вероятно, стремятся проводить маневры в погодных условиях, которые ухудшают способность украинских войск использовать беспилотники», — объяснили в ISW.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, Борова, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжил наступательные действия на Харьковском, Купянском и Боровском направлениях, однако продвижений не имеет, информирует Институт изучения войны (ISW) в сводке.".