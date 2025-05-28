50-тысячное войско готовится наступать на Харьков — в ВСУ заявили: это ложь
ОТГ «Харьков» опровергла сообщения западных СМИ о якобы переброске на границу 50-тысячной российской группировки для «наступления на Харьков».
«Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности. Отдельные зарубежные СМИ со ссылкой на «западных аналитиков» сообщили, что армия российской федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг якобы перебросил с Курщины к украинской границе Харьковской области 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности», — официально заявили в ОТГ «Харьков».
В ВСУ призвали представителей медиа тщательно проверять информацию перед публикацией.
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Отметим, поводом для беспокойства в Харькове на минувшей неделе стали сообщения представителей украинских бригад, обороняющих Харьковщину, о накоплении личного состава оккупантов вблизи госграницы. В частности, об этом заявил начальник штаба 13-й бригады НГУ «Хартия» Андрей Помагайбус. Такие же формулировки применил представитель 57-ой ОМБр, которая держит оборону в Волчанске. Однако впоследствии военные обозреватели и сами защитники объяснили: о подготовке еще одного масштабного вторжения или наступления на Харьков речь пока не идет. Первыми на панические настроения в сетях отреагировали в DeepState. С аналогичным заявлением вышли представители ВСУ и власти.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГ «Харьков» опровергла сообщения западных СМИ о якобы переброске на границу 50-тысячной российской группировки для «наступления на Харьков»".