50-тысячное войско готовится наступать на Харьков — в ВСУ заявили: это ложь

ОТГ «Харьков» опровергла сообщения западных СМИ о якобы переброске на границу 50-тысячной российской группировки для «наступления на Харьков».

«Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности. Отдельные зарубежные СМИ со ссылкой на «западных аналитиков» сообщили, что армия российской федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг якобы перебросил с Курщины к украинской границе Харьковской области 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности», — официально заявили в ОТГ «Харьков».

В ВСУ призвали представителей медиа тщательно проверять информацию перед публикацией.

Отметим, поводом для беспокойства в Харькове на минувшей неделе стали сообщения представителей украинских бригад, обороняющих Харьковщину, о накоплении личного состава оккупантов вблизи госграницы. В частности, об этом заявил начальник штаба 13-й бригады НГУ «Хартия» Андрей Помагайбус. Такие же формулировки применил представитель 57-ой ОМБр, которая держит оборону в Волчанске. Однако впоследствии военные обозреватели и сами защитники объяснили: о подготовке еще одного масштабного вторжения или наступления на Харьков речь пока не идет. Первыми на панические настроения в сетях отреагировали в DeepState. С аналогичным заявлением вышли представители ВСУ и власти.