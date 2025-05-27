Аномального ничего не наблюдается — Синегубов о ситуации на границе (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что на самом деле за «накопление войск» производит РФ у границы Харьковской области.

«Работа по мониторингу проводится постоянно нашими военными. У нас есть полная коммуникация на этот счет. Скажем так, аномального ничего не наблюдается. Враг и не оставлял своих идей по поводу попытки продвинуться вглубь нашей территории по любым направлениям. Мы постоянно фиксируем и выходы диверсионно-разведывательных групп, и выходы малых групп, и на бронетехнике. Последняя такая массированная попытка зайти вглубь нашей территории была 15 мая. Ну, и практически они идут каждый день. То есть враг не оставляет таких попыток накопления. Оно фиксируется. Однако после накопления идут вот такие несколько дней или недель активные штурмовые действия, после этого волна немного спадает – и дальше снова, и снова, и снова. И мы понимаем, что этот период года враг использует максимально для того, чтобы преуспевать по любым направлениям. И наша задача – полное содействие нашим Вооруженным силам, чтобы они максимально эффективны были на своих позициях», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отметим, поводом для беспокойства в Харькове на минувшей неделе стали сообщения представителей украинских бригад, обороняющих Харьковщину, о накоплении личного состава оккупантов вблизи госграницы. В частности, об этом заявил начальник штаба 13-й бригады НГУ «Хартия» Андрей Помагайбус. Такие же формулировки применил представитель 57-ой ОМБр, которая держит оборону в Волчанске. Однако впоследствии военные обозреватели и сами защитники объяснили: о подготовке еще одного масштабного вторжения или наступления на Харьков речь пока не идет. Первыми на панические настроения в сетях отреагировали в DeepState. С аналогичным заявлением вышли представители ВСУ и власти.