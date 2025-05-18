Готовится ли РФ наступать летом на севере Харьковщины — мнение защитников

В районе Волчанска Харьковской области украинские защитники наблюдают накопление российских сил, констатировал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Так он ответил на вопрос — фиксирует ли подготовку россиян к летней волне наступления.

«Из донесений нашей разведки, а также из информации от смежных подразделений мы наблюдаем, что происходит определенное накопление личного состава на нашем направлении. Наше руководство на тактическом уровне, также высшее военное руководство уже на оперативном уровне также прекрасно осознает и понимает эту ситуацию, поэтому прилагает все усилия и принимает те решения, которые не позволят врагу реализовать замыслы», — сказал Историк.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он заверил, что сейчас противник не имеет успехов в Волчанске, хотя штурмы силами малых групп происходят ежедневно.

«Силы обороны в городе держат контроль над логистическими путями российских оккупантов и таким образом враг здесь не решается использовать большое количество бронетехники. Обычно речь идет о легкой технике российского образца, легких автомобилях. Также были случаи, когда враг использовал мотоциклы или багги… Враг попыток захватить Волчанск не оставляет, но на сегодня ему это не удается», — рассказал офицер.