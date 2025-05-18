Готовится ли РФ наступать летом на севере Харьковщины — мнение защитников
В районе Волчанска Харьковской области украинские защитники наблюдают накопление российских сил, констатировал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Так он ответил на вопрос — фиксирует ли подготовку россиян к летней волне наступления.
«Из донесений нашей разведки, а также из информации от смежных подразделений мы наблюдаем, что происходит определенное накопление личного состава на нашем направлении. Наше руководство на тактическом уровне, также высшее военное руководство уже на оперативном уровне также прекрасно осознает и понимает эту ситуацию, поэтому прилагает все усилия и принимает те решения, которые не позволят врагу реализовать замыслы», — сказал Историк.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он заверил, что сейчас противник не имеет успехов в Волчанске, хотя штурмы силами малых групп происходят ежедневно.
«Силы обороны в городе держат контроль над логистическими путями российских оккупантов и таким образом враг здесь не решается использовать большое количество бронетехники. Обычно речь идет о легкой технике российского образца, легких автомобилях. Также были случаи, когда враг использовал мотоциклы или багги… Враг попыток захватить Волчанск не оставляет, но на сегодня ему это не удается», — рассказал офицер.
Читайте также: Россияне попытались пересечь границу на севере Харьковщины — ОСГВ «Хортица»
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, наступ, наступление, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Готовится ли РФ наступать летом на севере Харьковщины — мнение защитников»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Волчанска Харьковской области украинские защитники наблюдают накопление российских сил, констатировал Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.".