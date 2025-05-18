Live
  • Вс 18.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках

Фронт 09:31   18.05.2025
Елена Нагорная
Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках Фото: Генштаб ВСУ

Четыре атаки отбили украинские военные за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении военные РФ атаковали один раз — неподалеку от Загрызово. Также россияне нанесли авиаудар по Купянску.

На Лиманском направлении противник атаковал 24 раза в районах ряда населенных пунктов в пределах трех областей, среди которых Лозовая на Харьковщине.

В целом потери РФ в Украине составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

Читайте также: Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение
Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение
18.05.2025, 07:44
Новости Харькова – главное за 18 мая: как прошла ночь, надвигается стихия
Новости Харькова – главное за 18 мая: как прошла ночь, надвигается стихия
18.05.2025, 09:47
Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство
Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство
18.05.2025, 09:03
Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян
Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян
18.05.2025, 07:29
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза
17.05.2025, 20:00
Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках
Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках
18.05.2025, 09:31

Новости по теме:

16:35
Где сегодня на Харьковщине атаковал враг – информация Генштаба на 16:00
08:11
Армия РФ из авиации била по Харьковщине, где были атаки: данные ГШ на утро
16:49
На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00
16:49
Где штурмовали россияне 15 мая: данные Генштаба ВСУ на 16:00
16:48
На Харьковщине идут бои: данные Генштаба на 16:00

Вы читали новость: «Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 09:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские военные за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.".