Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках

Четыре атаки отбили украинские военные за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении военные РФ атаковали один раз — неподалеку от Загрызово. Также россияне нанесли авиаудар по Купянску.

На Лиманском направлении противник атаковал 24 раза в районах ряда населенных пунктов в пределах трех областей, среди которых Лозовая на Харьковщине.

В целом потери РФ в Украине составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.