Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках
Четыре атаки отбили украинские военные за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Россияне трижды атаковали на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.
На Купянском направлении военные РФ атаковали один раз — неподалеку от Загрызово. Также россияне нанесли авиаудар по Купянску.
На Лиманском направлении противник атаковал 24 раза в районах ряда населенных пунктов в пределах трех областей, среди которых Лозовая на Харьковщине.
В целом потери РФ в Украине составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 09:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские военные за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.".