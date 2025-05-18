Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство

Сутки прошли на Харьковщине без пострадавших в результате обстрелов, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Военные РФ сбросили на регион четыре КАБа, применили два БпЛА «Шахед» и 10 БпЛА «Герань-2».

▪️ В Купянском районе повреждены три частных домовладения, пекарня, многоквартирный дом и конструктив хозяйственной постройки, которая не эксплуатировалась.

«Днем в селе Василенково Купянского района в результате попадания БпЛА горели гаражи на площади 400 квадратных метров и трава на площади 300 квадратных метров. Также в Купянске в результате обстрела горели конструктивные элементы хозяйственной постройки, которая не эксплуатировалась, на площади 300 квадратных метров», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

▪️ В Изюмском районе повреждена линия электросети;

▪️В Чугуевском районе повреждена инфраструктура фермерского хозяйства, газораспределительный узел.

«В селе Новоалександровка Чугуевского района в результате обстрела на территории фермерского хозяйства горело здание мастерской на площади 50 квадратных метров и за пределами хозяйства трава на площади 200 квадратных метров», — уточнили в ГСЧС.