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Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство

Происшествия 09:03   18.05.2025
Елена Нагорная
Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство Фото: Олег Синегубов/Telegram

Сутки прошли на Харьковщине без пострадавших в результате обстрелов, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Военные РФ сбросили на регион четыре КАБа, применили два БпЛА «Шахед» и 10 БпЛА «Герань-2».

▪️ В Купянском районе повреждены три частных домовладения, пекарня, многоквартирный дом и конструктив хозяйственной постройки, которая не эксплуатировалась.

«Днем в селе Василенково Купянского района в результате попадания БпЛА горели гаражи на площади 400 квадратных метров и трава на площади 300 квадратных метров. Также в Купянске в результате обстрела горели конструктивные элементы хозяйственной постройки, которая не эксплуатировалась, на площади 300 квадратных метров», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

▪️ В Изюмском районе повреждена линия электросети;

▪️В Чугуевском районе повреждена инфраструктура фермерского хозяйства, газораспределительный узел.

«В селе Новоалександровка Чугуевского района в результате обстрела на территории фермерского хозяйства горело здание мастерской на площади 50 квадратных метров и за пределами хозяйства трава на площади 200 квадратных метров», — уточнили в ГСЧС.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 09:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки прошли на Харьковщине без пострадавших в результате обстрелов, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".