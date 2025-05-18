Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян
Российские войска 17 мая продолжали наступательные операции на Харьковщине, но не продвинулись ни на одном из направлений, информирует американский Институт изучения войны (ISW).
Так, на Харьковском направлении военные РФ атаковали в районе Волчанска.
«По сообщениям, операторы беспилотников 41-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) наносят удары по украинским позициям в Харьковской области. Операторы беспилотников российского отряда специального назначения «Анвар» (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 «Анвар») наносят удары по украинским целям вблизи Одноробовки», — говорится в публикации ISW.
На Купянском направлении российские войска атаковали в направлении Строевки, Каменки и Новоосиново.
«ОСГВ «Хортица» сообщило, что российские войска провели разведывательно-ударную миссию в районе Строевки. Представитель украинской бригады проинформировал, что примерно с 11 мая военные РФ атакуют на Купянском направлении исключительно на легкой технике, в том числе мотоциклах, вездеходах и багги, группами по два-три человека», — процитировали источники в Институте.
На Боровском направлении россияне атаковали возле Колесниковки, Загрызово, Новоегоровки, Грековки и Ольговки.
По сообщениям, операторы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии РФ (Московский военный округ) работают вблизи Богуславки (к северу от Боровой), добавили аналитики.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 07:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 17 мая продолжали наступательные операции на Харьковщине, но не продвинулись ни на одном из направлений, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".