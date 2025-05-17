Угроза от обстрелов, о которой знают не все — обзор фронта на Харьковщине

Попытка оккупантов отомстить за «Берлин» полностью провалилась. Река на Харьковщине сопротивляется захватчикам. Купянск теряет последние признаки цивилизации. Как связаны обстрелы с необходимостью привиться. Главные события войны в Харьковской области через неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Ощутимо упала активность российских атак на Купянском направлении. Об этом свидетельствовали сводки Генштаба ВСУ в течение всей недели. При этом, как и прогнозировали военные аналитики, обострение усилилось на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там дело доходило до двух и более десятков боев в сутки. В частности, оккупанты пробиваются в админграницу на юге Харьковской области – как со стороны Донецкой, так и Луганской. Путем бешеного давления захватчики добились на Лиманском направлении некоторых продвижений. 15 мая команда аналитиков DeepState сообщила, что враг оккупировал село Новое в Донецкой области. Оно находится недалеко от Харьковщины. Что касается событий вдоль линий фронта, проходящих непосредственно в Харьковской области, то успехов в ВС РФ не было. Хотя они и совершили атаку с использованием танков и мотоциклов под Харьковом.

Неудачная месть за «Берлин»

Главным событием недели на фронте в Харьковской области стала попытка наступления, которую совершили оккупанты к северу от Харькова.

«Враг пошел на штурм с использованием бронетехники, в том числе танков. Также использует уже традиционно, и это уже становится тенденцией – мотоциклы. Ну и, соответственно, пехоту на этих мотоциклах. Могу сказать, что бронетехника была уничтожена так же, как и мотоциклы. Пехота спешилась», — рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

В ОТГ «Харьков» активизацию россиян вблизи Липцев объяснили попыткой как-то ответить на освобождение «Хартией» и 92-ой ОШБр лесного массива в этом районе. Массив россияне по неизвестным причинам называли «Берлин». Уже 16 мая стало известно: месть за «Берлин» провалилась полностью.

«Небольшая проблема» под Купянском: река не планирует замерзать

Из «плацдарма для наступления на Великий Бурлук» или даже «в тыл группировки ВСУ под Волчанском» захваченные врагом территории на правом берегу Оскола все больше превращаются в бесперспективный участок фронта. Именно ряд неудач с перебрасыванием техники через реку, по мнению отдельных аналитиков, стал одной из причин, почему Купянское направление на время не является приоритетным для командования оккупантов.

«На данный момент на Купянском направлении не такая высокая интенсивность, как была. В принципе, у нас на севере она несколько снизилась в пользу юга. Скажем так, там нет особых лайфхаков. Даже не то, что нет, они их все просто перепробовали», — отмечал спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Купянск теряет последние признаки цивилизации

Несмотря на невозможность захватить Купянск в обозримой перспективе, россияне продолжают уничтожать город. В последнее время прицельно разрушают остатки цивилизации: расположение ГСЧС, коммунальные предприятия. 15 мая FPV-дрон прицельно ударил по коммунальщикам: погибла женщина, трое мужчин получили ранения, а один – острую реакцию на стресс. В таких условиях все сложнее оказывать помощь тем людям, которые до сих пор не согласны эвакуироваться. Власть была вынуждена пойти на закрытие даже медицинских и социальных учреждений.

Почему в Харькове особенно необходима прививка от столбняка

Обстрелы несут в себе еще одну угрозу жизни, о которой не все знают. А именно – угрозу заболеть столбняком. Одна из самых опасных инфекционных болезней со смертностью до 70% может возникнуть из-за попадания грязи в рану. В том числе – вместе с обломками или стеклом. Защититься можно, сделав прививку – их нужно повторять раз в десять лет.

«Актуальность прививок взрослых от столбняка во время военного положения, особенно на территории нашего региона, значительно возросла. Как нам известно, споры возбудителя столбняка проникают в организм вместе с грязью через раны разного происхождения. И, к сожалению, они нечувствительны к действию антисептиков. И рана не обязательно должна быть обширной, глубокой. Иногда достаточно для проникновения споры возбудителя столбняка обычной царапины или пореза. Что касается Харьковской области, то охват прививками взрослого населения против дифтерии и столбняка в 2024 году достиг 74,1%. И хотя этот показатель низкий, если его сравнивать с показателями детского населения, но он демонстрирует сверхположительный тренд. С 19% в 2022 году мы смогли достигнуть 74% в 2024 году», — сообщала главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.