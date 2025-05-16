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На Харьковщине взрослые в разы больше вакцинируются от смертельной болезни

Общество 08:35   16.05.2025
Оксана Горун
На Харьковщине взрослые в разы больше вакцинируются от смертельной болезни

На Харьковщине с 19% в 2022 году до 74,1 % в 2024-м возрос охват взрослого населения прививками против дифтерии и столбняка, сообщила главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

Такой рост сознательности она связывает с полномасштабным вторжением.

«Актуальность прививок взрослых от столбняка во время военного положения, особенно на территории нашего региона, значительно возросла. Как нам известно, споры возбудителя столбняка проникают в организм вместе с грязью через раны разного происхождения. И, к сожалению, они нечувствительны к действию антисептиков. И рана не обязательно должна быть обширной, глубокой. Иногда достаточно для проникновения споры возбудителя столбняка обычной царапины или пореза. Что касается Харьковской области, то охват прививками взрослого населения против дифтерии и столбняка в 2024 году достиг 74,1%. И хотя этот показатель низкий, если его сравнивать с показателями детского населения, но он демонстрирует сверхположительный тренд. С 19% в 2022 году мы смогли достигнуть 74% в 2024 году», — рассказала Махота на брифинге.

Видео: пресс-служба ХОВА

По мнению главного санитарного врача Харьковщины, такие показатели говорят: население области осознало важность и актуальность прививки против столбняка в военное время на прифронтовых территориях.

Она напомнила: ревакцинацию от дифтерии и столбняка проводят на протяжении всей жизни — раз в 10 лет, начиная с 16-ти. То есть дальше — в 26, 36, 46 и так далее.

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«Если ребенок не получил вовремя какой-либо прививки или взрослый, необходимо обратиться к семейному врачу, и все прививки по календарю будут сделаны бесплатно», — подчеркнула Махота.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с 19% в 2022 году до 74,1 % в 2024-м возрос охват взрослого населения прививками против дифтерии и столбняка, сообщила главный санврач области Любовь Махота".