Смертность до 70%: врач из Харькова предупредила о еще одной опасности ранений

Генеральный директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота предупредила, что людям, получающим ранения вследствие российских обстрелов, кроме прочего, угрожает еще и смертельная болезнь — столбняк.

«После одного из последних обстрелов Харькова пострадала сотрудница Харьковского центра по контролю и профилактике болезней. Она просто гуляла с собачкой недалеко от жилого дома, в который попала смертоносная авиабомба. В настоящее время наша коллега находится в больнице с осколочными ранениями средней степени тяжести. Но я хотела рассказать совсем о другом… Знаете что она сказала при первом общении после ранения? «Как хорошо, что я успела сделать прививку против столбняка и дифтерии», — поделилась Махота в Facebook.

Она отметила, что осколки, которые извлекли из тела пострадавшей сотрудницы врачи, были ржавыми и грязными.

«Неудивительно, почему наша коллега так радовалась: она хорошо осознавала, что столбняк передается через попадание грязи в раны, поражает нервную систему, проявляется сильными судорогами, а смертность достигает 70%», — отметила врач.

Она напомнила, что вакцинацию от дифтерии и столбняка необходимо повторять каждые 10 лет, но не все взрослые знают об этом.

«Если вам уже исполнилось 26 лет и вы на протяжении последних 10 лет не прививались от дифтерии и столбняка, необходимо как можно скорее наверстать пропущенную вакцинацию (безвозмездно!) – это может спасти жизнь!» — подчеркнула Любовь Махота.