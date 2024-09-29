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Смертность до 70%: врач из Харькова предупредила о еще одной опасности ранений

Общество 22:00   29.09.2024
Оксана Горун
Смертность до 70%: врач из Харькова предупредила о еще одной опасности ранений Фото: пресс-служба ХОГА

Генеральный директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота предупредила, что людям, получающим ранения вследствие российских обстрелов, кроме прочего, угрожает еще и смертельная болезнь — столбняк.

«После одного из последних обстрелов Харькова пострадала сотрудница Харьковского центра по контролю и профилактике болезней. Она просто гуляла с собачкой недалеко от жилого дома, в который попала смертоносная авиабомба. В настоящее время наша коллега находится в больнице с осколочными ранениями средней степени тяжести. Но я хотела рассказать совсем о другом… Знаете что она сказала при первом общении после ранения? «Как хорошо, что я успела сделать прививку против столбняка и дифтерии», — поделилась Махота в Facebook.

Она отметила, что осколки, которые извлекли из тела пострадавшей сотрудницы врачи, были ржавыми и грязными.

«Неудивительно, почему наша коллега так радовалась: она хорошо осознавала, что столбняк передается через попадание грязи в раны, поражает нервную систему, проявляется сильными судорогами, а смертность достигает 70%», — отметила врач.

Она напомнила, что вакцинацию от дифтерии и столбняка необходимо повторять каждые 10 лет, но не все взрослые знают об этом.

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«Если вам уже исполнилось 26 лет и вы на протяжении последних 10 лет не прививались от дифтерии и столбняка, необходимо как можно скорее наверстать пропущенную вакцинацию (безвозмездно!) – это может спасти жизнь!» — подчеркнула Любовь Махота.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота предупредила, что людям, получающим ранения вследствие российских обстрелов, кроме прочего, угрожает еще и смертельная болезнь — столбняк".