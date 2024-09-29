Смертність до 70%: лікарка з Харкова попередила про ще одну небезпеку поранень

Генеральна директорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота попередила, що людям, які зазнають поранень внаслідок російських обстрілів, крім іншого, загрожує ще й смертельна хвороба – правець.

“Після одного з останніх обстрілів Харкова постраждала співробітниця Харківського центру контролю та профілактики хвороб. Вона просто гуляла з песиком недалеко від житлового будинку, в який влучила смертоносна авіабомба. Наразі наша колега знаходиться в лікарні з уламковими пораненнями середнього ступеня тяжкості. Але ж я хотіла розповісти зовсім про інше… Знаєте що вона сказала при першому спілкуванні після поранення? “Як же добре, що я встигла зробити щеплення проти правця та дифтерії” – поділилася Махота у фейсбуці.

Вона зазначила, що уламки, які витягли з тіла постраждалої співробітниці лікарі, були іржавими та брудними.

“Не дивно чому наша колега так раділа: вона добре усвідомлювала, що правець передається через потрапляння бруду в рани, вражає нервову систему, проявляється сильними судомами, а смертність сягає 70%”, – зазначила лікарка.

Вона нагадала, що вакцинацію від дифтерії та правця необхідно повторювати кожні 10 років, але не всі дорослі знають про це.

“Якщо вам уже виповнилось 26 років і ви впродовж останніх 10 років не робили щеплення від дифтерії та правця, необхідно якомога швидше надолужити пропущену вакцинацію (безоплатно!) – це може врятувати життя!” – наголосила Любов Махота.