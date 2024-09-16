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У двох із половиною сотень харків’ян за тиждень підтвердився Covid-19

Суспільство 21:18   16.09.2024
Олена Нагорна
У двох із половиною сотень харків’ян за тиждень підтвердився Covid-19

Захворюваність на Covid-19 у Харкові трохи знизилася. За тиждень з 5 по 11 вересня у місті захворіли 267 осіб, для порівняння – з 29 серпня по 4 вересня було 370 лабораторно підтверджених випадків.

Одну людину ушпиталили, повідомили у департаменті охорони здоров’я Харківської міськради.

Також там зазначили, що новий варіант коронавірусу Flirt передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом запобігти хворобі залишається вакцинація, яка в Україні проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пунктах вакцинації при медустановах. Докладніше – за посиланням.

Читайте також: Ситуація з Covid-19, грипом та ГРВІ у Харкові: статистика за тиждень

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «У двох із половиною сотень харків’ян за тиждень підтвердився Covid-19»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 21:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захворюваність на Covid-19 у Харкові трохи знизилася. За тиждень з 5 по 11 вересня у місті захворіли 267 осіб, для порівняння – з 29 серпня по 4 вересня було 370 лабораторно підтверджених випадків.".