У двох із половиною сотень харків’ян за тиждень підтвердився Covid-19

Захворюваність на Covid-19 у Харкові трохи знизилася. За тиждень з 5 по 11 вересня у місті захворіли 267 осіб, для порівняння – з 29 серпня по 4 вересня було 370 лабораторно підтверджених випадків.

Одну людину ушпиталили, повідомили у департаменті охорони здоров’я Харківської міськради.

Також там зазначили, що новий варіант коронавірусу Flirt передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом запобігти хворобі залишається вакцинація, яка в Україні проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пунктах вакцинації при медустановах. Докладніше – за посиланням.