У двох із половиною сотень харків’ян за тиждень підтвердився Covid-19
Захворюваність на Covid-19 у Харкові трохи знизилася. За тиждень з 5 по 11 вересня у місті захворіли 267 осіб, для порівняння – з 29 серпня по 4 вересня було 370 лабораторно підтверджених випадків.
Одну людину ушпиталили, повідомили у департаменті охорони здоров’я Харківської міськради.
Також там зазначили, що новий варіант коронавірусу Flirt передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом запобігти хворобі залишається вакцинація, яка в Україні проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пунктах вакцинації при медустановах. Докладніше – за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: covid-19, коронавирус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 21:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захворюваність на Covid-19 у Харкові трохи знизилася. За тиждень з 5 по 11 вересня у місті захворіли 267 осіб, для порівняння – з 29 серпня по 4 вересня було 370 лабораторно підтверджених випадків.".