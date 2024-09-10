Ситуація з Covid-19, грипом та ГРВІ у Харкові: статистика за тиждень

Захворюваність на Covid-19 трохи знизилась у Харкові. За тиждень із 29 серпня по 4 вересня у місті захворіли 370 осіб, для порівняння – з 22 по 28 серпня було 469 лабораторно підтверджених випадків. Двох людей шпиталізували.

За даними департаменту охорони здоров’я Харківської міськради, на грип та ГРВІ за тиждень захворіла 1291 особа.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті департаменту», – додали у мерії.