Ситуация с Covid-19, гриппом и ОРВИ в Харькове: статистика за неделю

Заболеваемость Covid-19 немного снизилась в Харькове. За неделю с 29 августа по 4 сентября в городе заболело 370 человек, для сравнения – с 22 по 28 августа было 469 лабораторно подтвержденных случаев. Двух человек госпитализировали.

По данным департамента здравоохранения Харьковского горсовета, гриппом и ОРВИ за неделю заболел 1291 человек.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV–2), который сейчас циркулирует на территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета остается вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах. Информацию о ближайших пунктах вакцинации можно найти на сайте департамента», — добавили в мэрии.