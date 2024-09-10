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Ситуация с Covid-19, гриппом и ОРВИ в Харькове: статистика за неделю

Общество 12:14   10.09.2024
Виктория Яковенко
Ситуация с Covid-19, гриппом и ОРВИ в Харькове: статистика за неделю Фото: Харьковский горсовет

Заболеваемость Covid-19 немного снизилась в Харькове. За неделю с 29 августа по 4 сентября в городе заболело 370 человек, для сравнения – с 22 по 28 августа было 469 лабораторно подтвержденных случаев. Двух человек госпитализировали.

По данным департамента здравоохранения Харьковского горсовета, гриппом и ОРВИ за неделю заболел 1291 человек.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV–2), который сейчас циркулирует на территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета остается вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах. Информацию о ближайших пунктах вакцинации можно найти на сайте департамента», — добавили в мэрии.

Читайте также: Почти вдвое возросла заболеваемость Covid-19 в Харькове: как распознать Flirt

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость Covid-19 немного снизилась в Харькове. За неделю с 29 августа по 4 сентября в городе заболело 370 человек, для сравнения – с 22 по 28 августа было 469 лабораторно подтвержденных случаев. Двух человек госпитализировали.".