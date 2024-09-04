Почти вдвое возросла заболеваемость Covid-19 в Харькове: как распознать Flirt
Заболеваемость Covid-19 значительно возросла в Харькове. За неделю с 22 по 28 августа в городе заболели 469 человек, для сравнения — с 15 по 21 августа было 249 лабораторно подтвержденных случаев.
Covid-19 мутирует, подчеркнули в департаменте здравоохранения Харьковского горсовета.
«За четыре года с начала пандемии появилось много его разновидностей: Alfa, Delta, Omicron и теперь — Flirt. Новый штамм имеет следующие симптомы: высокая температура в первые дни заболевания, раздражение горла, кашель, насморк, головная боль, усталость, боль в мышцах», — рассказали в департаменте.
Также там отметили, что Flirt передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом предотвратить болезнь остается вакцинация, которая в Украине проводится бесплатно. Сделать прививку можно у семейного врача или в пункте вакцинации при медучреждениях. Подробнее — по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: covid-19, коронавирус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 17:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость Covid-19 значительно возросла в Харькове. За неделю с 22 по 28 августа в городе заболели 469 человек, для сравнения — с 15 по 21 августа было 249 лабораторно подтвержденных случаев.".