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Почти вдвое возросла заболеваемость Covid-19 в Харькове: как распознать Flirt

Общество 17:48   04.09.2024
Елена Нагорная
Почти вдвое возросла заболеваемость Covid-19 в Харькове: как распознать Flirt

Заболеваемость Covid-19 значительно возросла в Харькове. За неделю с 22 по 28 августа в городе заболели 469 человек, для сравнения — с 15 по 21 августа было 249 лабораторно подтвержденных случаев.

Covid-19 мутирует, подчеркнули в департаменте здравоохранения Харьковского горсовета.

«За четыре года с начала пандемии появилось много его разновидностей: Alfa, Delta, Omicron и теперь — Flirt. Новый штамм имеет следующие симптомы: высокая температура в первые дни заболевания, раздражение горла, кашель, насморк, головная боль, усталость, боль в мышцах», — рассказали в департаменте.

Также там отметили, что Flirt передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом предотвратить болезнь остается вакцинация, которая в Украине проводится бесплатно. Сделать прививку можно у семейного врача или в пункте вакцинации при медучреждениях. Подробнее — по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 17:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость Covid-19 значительно возросла в Харькове. За неделю с 22 по 28 августа в городе заболели 469 человек, для сравнения — с 15 по 21 августа было 249 лабораторно подтвержденных случаев.".