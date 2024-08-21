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Все больше случаев и госпитализаций с Covid-19: гуляет ли по Харьковщине FLiRT

Общество 14:44   21.08.2024
Елена Нагорная
Все больше случаев и госпитализаций с Covid-19: гуляет ли по Харьковщине FLiRT

Циркуляция субварианта коронавируса FLiRT на территории Харьковской области на данный момент не подтверждена. 

При этом на Харьковщине, как и в Украине, с июля наблюдается рост заболеваемости Covid-19. По стране она увеличилась в шесть раз, в регионе — в 2,4 раза, сообщила директор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» Любовь Махота, передает пресс-служба ХОВА.

«На Харьковщине в июне зарегистрировано 18 случаев коронавируса, из них один — у ребенка, в июле — 44 случая, из них восемь — среди детей», — рассказала Махота.

Как сообщила замгендиректора Областной инфекционной больницы Валентина Маслова, по состоянию на 21 августа в стационаре медучреждения от коронавируса лечатся 67 взрослых и 22 ребенка. Пятеро взрослых находятся в отделении интенсивной терапии, из них трое — на искусственной вентиляции легких с критически тяжелым течением инфекции. Все эти пациенты старше 70 лет и имеют тяжелые сопутствующие патологии.

С начала года в «инфекционке» пролечили 534 больных Covid-19 — 370 взрослых и 164 ребенка.

«Начиная с августа наблюдаем увеличение количества госпитализаций. Всего в течение текущего года в результате осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом, в Харьковской области умерли 19 человек. Все летальные случаи зафиксированы исключительно среди невакцинированных пациентов пожилого возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», — рассказала Маслова.

Сейчас в Украине взрослым прививки против коронавируса делают мРНК-вакцинами Comirnaty Omicron, а детям в возрасте от 5 до 12 лет  вакцинами Comirnaty-детская. Учреждения здравоохранения Харьковщины обеспечены вакцинами. Для получения прививки необходимо обратиться к семейному врачу. Вакцинация проводится бесплатно в стационарных пунктах, перечень которых можно узнать на сайте Минздрава.

Читайте также: Харьковщина получила вакцины против коронавируса: какие будут использовать

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Циркуляция субварианта коронавируса FLiRT на территории Харьковской области на данный момент не подтверждена. ".