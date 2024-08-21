Усе більше випадків і госпіталізацій із Covid-19: чи гуляє Харківщиною FLiRT
Циркуляція субваріанта коронавірусу FLiRT на території Харківської області на цей час не підтверджена.
При цьому на Харківщині, як і в Україні, з липня спостерігається зростання захворюваності на Covid-19. По країні вона збільшилася у шість разів, у регіоні – у 2,4 раза, повідомила директорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» Любов Махота, передає пресслужба ХОВА.
«На Харківщині у червні зареєстровано 18 випадків коронавірусу, з них один – у дитини, у липні – 44 випадки, з них вісім – серед дітей», – розповіла Махота.
Як повідомила заступниця гендиректора Обласної інфекційної лікарні Валентина Маслова, станом на 21 серпня у стаціонарі медустанови від коронавірусу лікуються 67 дорослих та 22 дитини. П’ятеро дорослих перебувають у відділенні інтенсивної терапії, з них троє – на штучній вентиляції легень із критично тяжким перебігом інфекції. Усі ці пацієнти віком від 70 років і мають тяжкі супутні патології.
З початку року в «інфекційці» пролікували 534 хворих на Covid-19 – 370 дорослих та 164 дитини.
«Починаючи з серпня спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій. Всього впродовж поточного року внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на коронавірус, у Харківській області померли 19 людей, всі летальні випадки зафіксовані виключно серед невакцинованих пацієнтів похилого віку із тяжкими супутніми захворюваннями», — розповіла Маслова.
Нині в Україні дорослим щеплення проти коронавірусу роблять мРНК-вакцинами Comirnaty Omicron, а дітям віком від 5 до 12 років – вакцинами Comirnaty-дитяча. Заклади охорони здоров’я Харківщини забезпечені вакцинами. Для отримання щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря. Вакцинація проводиться безплатно у стаціонарних пунктах, перелік яких можна дізнатися на сайті Мінздоров’я.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 14:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Циркуляція субваріанта коронавірусу FLiRT на території Харківської області на цей час не підтверджена. ".