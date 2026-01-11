Сьогодні 11 січня 2026: яке свято та день в історії

11 січня 1785 року Нью-Йорк ненадовго став столицею США. У 1913-му народився останній головнокомандувач УПА Василь Кук. У 1919-му в радянській Росії та на окупованих нею територіях України запровадили продрозкладку. У 1922-му вперше у світі для лікування діабету застосували інсулін. У 1923-му Франція та Бельгія окупували Рурську область Німеччини. У 1971-му американський журналіст Дон Гефлер вперше використав термін “Кремнієва долина”. У 2020-му китайські чиновники офіційно повідомили про першу смерть від COVID-19.

Свята та пам’ятні дати 11 січня

11 січня 2026 року відбудеться 83-тя щорічна церемонія вручення премії “Золотий глобус”. Проте деякі нагороди в США вже почали роздавати. За кілька днів до основної церемонії почесні Золоті глобуси, а саме премії Керол Бернетт та премії імені Сесіла Б. Демілля, отримали відповідно Сара Джессіка Паркер та Гелен Міррен.

11 січня – Міжнародний день “Дякую”, Міжнародний день рівності на роботі.

У другу неділю січня проходить світовий флешмоб “Без штанів”. Його започаткували у 2002 році в Нью-Йорку. Ідея полягає в тому, щоб підняти собі та іншим настрій і викликати сміх. Сутність проста: учасники акцій, які нині проводять у різних країнах, йдуть вулицями або ж їдуть у метро та іншому громадському транспорті в спідній білизні (інколи в пальто або іншому верхньому одязі для прикриття) й при цьому вдають, що нічого незвичайного не відбувається.

Також сьогодні: День “Цигарки небезпечні для здоров’я”, День обіймів дівчаток і хлопчиків, День таємного приятеля, Всесвітній день скетчноутингу (свято художників, які створюють нотатки за технологією скетчінгу – швидкого малювання; скетчноут – це форма нотаток, де поєднуються текст і малюнки, що дозволяє швидше запам’ятати інформацію); День “Уже не Новий рік”, День поінформованості про хворобу Педжета, День “Дізнайся своє ім’я азбукою Морзе”.

11 січня в історії

11 січня 1785 року Нью-Йорк на нетривалий час став столицею США. Докладніше.

11 січня 1913 року народився останній головнокомандувач УПА Василь Кук. Докладніше.

11 січня 1919 року в радянській Росії та на окупованих нею територіях запровадили продрозкладку (обов’язкову здачу селянами державі надлишків хліба). Докладніше.

11 січня 1922 року вперше у світі для лікування діабету застосували інсулін. Докладніше.

11 січня 1923 року війська Франції та Бельгії окупували Рурську область Німеччини. Докладніше.

11 січня 1935 року американка Амелія Ергарт розпочала переліт через Тихий океан – від Гавайських островів до Окленда в штаті Каліфорнія. Вона стала першою людиною у світі, яка подолала цей маршрут на літаку. Докладніше.

11 січня 1971 року американський журналіст Дон Гефлер вперше використав термін “Кремнієва долина” в публікації для видання “Electronic News”. Докладніше.

11 січня 2020 року китайські чиновники офіційно повідомили про першу смерть від COVID-19. За два дні до того, 9 січня, помер 61-річний чоловік, який заразився на ринку морепродуктів “Хунань” у місті Ухань. Заяву зробили представники комісії з охорони здоров’я місцевого муніципалітету. Тоді зазначили, що причиною смерті пацієнта стала дихальна недостатність, спричинена тяжкою пневмонією. Сам ринок морепродуктів, де зафіксували перший спалах нової хвороби, закрили ще 1 січня. А факт появи нового вірусу влада Китаю офіційно визнала 7 січня, хоча першого інфікованого виявили ще 17 листопада 2019-го.

Церковне свято 11 січня

11 січня християни вшановують пам’ять преподобного Феодосія Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 11 січня – відлига, то весна буде ранньою, але затяжною.

Сильний мороз у цей день – до хорошого врожаю ярових.

Якщо небо безхмарне – чекайте на морози.

Що не можна робити 11 січня

Не можна приймати подарунки від малознайомих людей.

Не можна підстригати нігті та волосся.

Не можна брати гроші в борг.