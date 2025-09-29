Померлі від COVID-19 цього року на Харківщині не були щеплені – епідеміологиня

Наскільки ефективна вакцина від нового штаму COVID-19, дізнавалася МГ «Об’єктив».

Від початку року 11 людей померли від COVID-19 в Харківській області, повідомила МГ «Об’єктив» Тетяна Карлова, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

«Стосовно вакцинації, вона ефективна. Вона активізує імунну систему проти вірусу, проти збудника цієї ж групи. Але ж у нас населення не щепиться ані від ковіду, ані від грипу. А летальних випадків у нас в області від ковіду в початку року 11. І жоден із летальних випадків не був захищений від ковіду вакциною», – наголосила Тетяна Карлова.

За спостереженнями епідеміологів, з кінця липня спостерігають якийсь незрозумілий не сезонний підйом цього захворювання в цілому по Україні і у Харківській області зокрема.

«Це не є характерним в принципі для гострих респіраторних захворювань (літня активність – прим. ред.). Але коли ми порівняли ситуацію із минулим роком, із 2024, бачили таку ж активність ковіду влітку, також наприкінці липня. Зараз це важко пояснити. Тому що дуже висока активність міграційних процесів відбувається на території цієї України, що внутрішня, що зовнішня, тому це питання може треба вивчати більш науково», – зазначила епідеміологиня.

Коронавірус циркулював завжди, нагадує Карлова. Нікуди цей різновид вірусу не зникав, але і не мав такої актуальності, як при пандемії COVID-19, який наразі вже вилучили з переліку небезпечних інфекцій.