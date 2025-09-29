Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Померлі від COVID-19 цього року на Харківщині не були щеплені – епідеміологиня

Суспільство 21:19   29.09.2025
Оксана Якушко
Померлі від COVID-19 цього року на Харківщині не були щеплені – епідеміологиня Ultrastructural morphology exhibited by coronaviruses similar to COVID-19 which became pandemic. More: Original image sourced from US Government department: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention. Under US law this image is copyright free, please credit the government department whenever you can.

Наскільки ефективна вакцина від нового штаму COVID-19, дізнавалася МГ «Об’єктив».

Від початку року 11 людей померли від COVID-19 в Харківській області, повідомила МГ «Об’єктив» Тетяна Карлова, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

«Стосовно вакцинації, вона ефективна. Вона активізує імунну систему проти вірусу, проти збудника цієї ж групи. Але ж у нас населення не щепиться ані від ковіду, ані від грипу. А летальних випадків у нас в області від ковіду в початку року 11. І жоден із летальних випадків не був захищений від ковіду вакциною», – наголосила Тетяна Карлова.

За спостереженнями епідеміологів, з кінця липня спостерігають якийсь незрозумілий не сезонний підйом цього захворювання в цілому по Україні і у Харківській області зокрема.

«Це не є характерним в принципі для гострих респіраторних захворювань (літня активність – прим. ред.). Але коли ми порівняли ситуацію із минулим роком, із 2024, бачили таку ж активність ковіду влітку, також наприкінці липня. Зараз це важко пояснити. Тому що дуже висока активність міграційних процесів відбувається на території цієї України, що внутрішня, що зовнішня, тому це питання може треба вивчати більш науково», – зазначила епідеміологиня.

Коронавірус циркулював завжди, нагадує Карлова. Нікуди цей різновид вірусу не зникав, але і не мав такої актуальності, як при пандемії COVID-19, який наразі вже вилучили з переліку небезпечних інфекцій.

Читайте також: Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Померлі від COVID-19 цього року на Харківщині не були щеплені – епідеміологиня
Померлі від COVID-19 цього року на Харківщині не були щеплені – епідеміологиня
29.09.2025, 21:19
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
26.09.2025, 16:45
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області
29.09.2025, 19:54
Понад 3 млрд грн коштуватиме будівництво нового онкоцентру у Харкові – ХАЦ
Понад 3 млрд грн коштуватиме будівництво нового онкоцентру у Харкові – ХАЦ
29.09.2025, 19:36
Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області
Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області
29.09.2025, 13:36
Підліток підірвався у селі на Харківщині
Підліток підірвався у селі на Харківщині
29.09.2025, 19:04

Новини за темою:

23.09.2025
Що з COVID на Харківщині: опублікована статистика за тиждень
12.09.2025
Лікарі назвали спрей для носа, що допоможе запобігти COVID-19 – CNN
08.09.2025
COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень
01.04.2025
Грип відступає: у Харкові зменшилася кількість тих, хто захворів за тиждень
09.12.2024
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Померлі від COVID-19 цього року на Харківщині не були щеплені – епідеміологиня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 21:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наскільки ефективна вакцина від нового штаму COVID-19, дізнавалася МГ «Об’єктив».".