Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи

Усі цивільні та військові зараз перебувають у групі високого ризику через правець. Про це МГ “Об’єктив” повідомила Тетяна Карлова, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

“На сьогодні ми всі, і дорослі, і діти, і цивільні, і військові, враховуючи, в яких умовах ми перебуваємо, всі знаходимося в групі високого ризику. Тому що ми всі можемо отримати будь-якої хвилини, годину якусь травму. І якщо це травма з порушенням або цілісності шкірних покривів, або слизових оболонок, правець є саме тією бактерією, якою ми можемо інфікуватися через забруднену рану”, – пояснила Тетяна Карлова.

Наразі епідеміологи не відстежують кількість мешканців Харківської області, які добровільно вирішили зробити щеплення від правця. Тому що існує календар профілактичних щеплень, а в разі поранення проводять екстрену профілактику правця.

“Щодо виконання плану профілактичних щеплень стосовно правця за 8 місяців 2025 року: діти у віці до року – 63,4%, діти у віці 18 місяців – 60,0%, діти 6 років – 61,4%, діти у віці 16 років – 68,6%, дорослі -67,5%”, – повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду.

Загалом комбінованою вакциною АДП-м у Харківській області стали частіше щеплюватися: у 2021 році тих, хто вакцинувався, було лише 40,7%, у 2024 році кількість вакцинованих вже 74,1%.

Що ж до екстреної вакцинації від правця, то лікарі відштовхуються від характеру рани чи травми, отриманої військовим чи цивільним. І якщо хірурги вирішують, що ця рана підлягає екстреній профілактиці, її обов’язково проводять, зазначила Тетяна Карлова.

Військовим роблять екстрену вакцинацію тими препаратами, які сьогодні є в шпиталях чи стабілізаційних пунктах. Причому обов’язково, попри навіть попередні щеплення.

“Щодо цивільного, то у нього є можливість протягом двадцяти днів після травми дізнатися, мав він щеплення проти правця чи не ні. Це можна з’ясувати в лікаря, з яким пацієнт уклав декларацію. Загалом, якщо людина отримала плановим порядком щеплення, правець – це одна з тих інфекцій, яка дає дуже гарну імунологічну відповідь. І вакцина, і захист імунологічний дуже ефективні саме при правцеві. Роблять ці щеплення від двох місяців комбінованою вакциною АКДП: у два, чотири, шість місяців – і в 18 ревакцинація. Наступна вакцинація вже у шість років, і потім кожні 10 років до кінця життя люди повинні отримувати ревакцинацію”, – розповіла МГ “Об’єктив” Тетяна Карлова.