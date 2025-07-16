Сказ на Харківщині: за пів року хворі тварини покусали десятки людей

Пошкодження від тварин, у яких підтвердили сказ, отримали 74 мешканці Харківщини цього року. Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

При цьому терміново вакцинувати від смертельного вірусу довелося значно більшу кількість мешканців регіону. Адже не завжди виходить встановити, чи була хвора тварина, яка напала на людину.

“У першому півріччі поточного року до лікувальних закладів нашої області звернулись 1575 осіб, які отримали ушкодження від тварин. Здебільшого ушкодження були нанесені собаками та котами, але також були й ті, хто був укушений або подряпаний іншими видами тварин. Призначення на вакцинацію за наявних показань отримали 624 людини (39,6 % від тих, хто звернувся по антирабічну допомогу)”, – навели дані в ХОЦКіПХ.

При цьому епідеміологи зазначили, що пошкодження від тварин, які мають господарів, отримали 62% постраждалих. Це може свідчити, що власники належним чином не контролюють своїх улюбленців.

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Діагноз “сказ” з початку року підтвердили у 27 тварин. Більшість (16) – це кішки. Слідом йдуть собаки (дев’ять хворих), лисиці та навіть велика рогата худоба.

“Серед тих, хто звернувся по антирабічну допомогу зазнали ушкодження від скажених тварин 74 постраждалих”, – зазначили фахівці.

Нагадаємо, сказ – смертельна хвороба, лікування від якої не існує. Саме тому будь-який укус – привід терміново звернутися до лікаря, щоб вчасно отримати профілактичні щеплення.