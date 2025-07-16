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Бешенство на Харьковщине: за полгода больные животные покусали десятки людей

Происшествия 17:58   16.07.2025
Оксана Горун
Бешенство на Харьковщине: за полгода больные животные покусали десятки людей Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Повреждения от животных, у которых подтвердили бешенство, получили 74 жителя Харьковщины в этом году. Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

При этом срочно вакцинировать от смертельного вируса пришлось куда большее количество жителей региона. Ведь не всегда получается установить, было ли больным животное, которое напало на человека.

«В первом полугодии текущего года в лечебные учреждения нашей области обратились 1575 человек, получивших повреждения от животных. В основном повреждения были нанесены собаками и котами, но также были и те, кто был укушен или поцарапан другими видами животных. Назначение на вакцинацию по имеющимся показаниям получили 624 человека (39,6 % от обратившихся за антирабической помощью)», — привели данные в ХОЦКиПБ.

При этом эпидемиологи отметили, что повреждения от животных, у которых есть хозяева, получили 62% пострадавших. Это может свидетельствовать о том, что владельцы должным образом не контролируют своих питомцев.

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Диагноз «бешенство» с начала года подтвердили у 27 животных. Большинство (16) — это кошки. Следом идут собаки (девять больных), лисы и даже крупный рогатый скот.

«Среди обратившихся за антирабической помощью получили повреждения от бешеных животных 74 пострадавших», — отметили специалисты.

Напомним, бешенство — смертельная болезнь, лечения от которой не существует. Именно поэтому любой укус — повод срочно обратиться к врачу, чтобы вовремя получить профилактические прививки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повреждения от животных, у которых подтвердили бешенство, получили 74 жителя Харьковщины в этом году. Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней".