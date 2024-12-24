Из-за бешеной коровы на Харьковщине пострадали двое людей

По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, это уже седьмой случай бешенства у домашних житных на Харьковщине в этом году.

Бешенство у коровы подтвердили в Зачепиловской громаде Берестинского района.

«В контакте с больным животным находились 2 человека. Пострадавшим назначено антирабическое лечение», – уточнили в центре.

Всего в 2024 году в Харьковской области зафиксировали 95 случаев бешенства у домашних животных. Чаще всего эта болезнь встречалась у кошек – в 46,3% случаев и у собак – в 34,7% случаев. Дикие животные становились переносчиками бешенства немного реже – в 11% случаев.

«Ситуация с бешенством в регионе остается напряженной по ряду объективных причин. В условиях войны невозможно регулировать численность диких животных, усложнено проведение иммунизации диких и бродячих животных. На территориях, приближенных к зоне активных боевых действий, затруднено оказание медицинской помощи», – отметили специалисты.

От больных животных пострадали 166 людей, а за медицинской помощью обратились 3224 пострадавших. При этом каждый третий нуждался в антирабическом лечении.