Из-за бешеной коровы на Харьковщине пострадали двое людей
По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, это уже седьмой случай бешенства у домашних житных на Харьковщине в этом году.
Бешенство у коровы подтвердили в Зачепиловской громаде Берестинского района.
«В контакте с больным животным находились 2 человека. Пострадавшим назначено антирабическое лечение», – уточнили в центре.
Всего в 2024 году в Харьковской области зафиксировали 95 случаев бешенства у домашних животных. Чаще всего эта болезнь встречалась у кошек – в 46,3% случаев и у собак – в 34,7% случаев. Дикие животные становились переносчиками бешенства немного реже – в 11% случаев.
«Ситуация с бешенством в регионе остается напряженной по ряду объективных причин. В условиях войны невозможно регулировать численность диких животных, усложнено проведение иммунизации диких и бродячих животных. На территориях, приближенных к зоне активных боевых действий, затруднено оказание медицинской помощи», – отметили специалисты.
От больных животных пострадали 166 людей, а за медицинской помощью обратились 3224 пострадавших. При этом каждый третий нуждался в антирабическом лечении.
Читайте также: Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, лабцентр, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за бешеной коровы на Харьковщине пострадали двое людей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 10:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, это уже седьмой случай бешенства у домашних житных на Харьковщине в этом году.".