Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн

Общество 16:32   23.12.2024
Виктория Яковенко
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате обстрела центра города ночью 8 ноября.

«8 ноября в 03:00 вражеский удар попал в самое сердце нашего города. Площадь Свободы, на которой уже были установлены новогодние установки, и главный университет Харькова – ХНУ им. В. Н. Каразина – получили значительные повреждения. Ущерб, нанесенный земле и почвам, оценили в 212 миллионов 44 тысячи 500 гривен», — говорится в сообщении.

Напомним, россияне атаковали Харьков 8 ноября ФАБами из УМПК, сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Одна из бомб попала в двенадцатиэтажку на Салтовке. Удар был между первым и вторым этажами, упали перекрытия. Пострадали двадцать пять человек. Среди них – четыре ребенка, в том числе – трехмесячный младенец. Еще два КАБа ударили по центру города. Упавшая в сквере на площади Свободы бомба повредила фасад Госпрома, есть разбитые окна. Также уничтожены деревья, пострадала новогодняя инсталляция – фигура Санта-Клауса. Масштабные разрушения – в районе станции метро «Научная». Там бомба попала рядом с супермаркетом детских товаров.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
23.12.2024, 11:21
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова
Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова
23.12.2024, 12:37
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
23.12.2024, 16:56
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
23.12.2024, 16:32
Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00
Семь боев идут на Купянском направлении, два – на Харьковском: ГШ на 16:00
23.12.2024, 16:52

Новости по теме:

19:57
ФАБ ударил по Боровой на Харьковщине: пострадал частный дом (фото)
12:05
Вражеский БпЛА ударил по громаде под Харьковом: видео «прилета»
10:05
Трех оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага
12:45
«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову
13:19
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм

Вы читали новость: «Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 16:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате обстрела центра города ночью 8 ноября.".