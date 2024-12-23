Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате обстрела центра города ночью 8 ноября.

«8 ноября в 03:00 вражеский удар попал в самое сердце нашего города. Площадь Свободы, на которой уже были установлены новогодние установки, и главный университет Харькова – ХНУ им. В. Н. Каразина – получили значительные повреждения. Ущерб, нанесенный земле и почвам, оценили в 212 миллионов 44 тысячи 500 гривен», — говорится в сообщении.

Напомним, россияне атаковали Харьков 8 ноября ФАБами из УМПК, сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Одна из бомб попала в двенадцатиэтажку на Салтовке. Удар был между первым и вторым этажами, упали перекрытия. Пострадали двадцать пять человек. Среди них – четыре ребенка, в том числе – трехмесячный младенец. Еще два КАБа ударили по центру города. Упавшая в сквере на площади Свободы бомба повредила фасад Госпрома, есть разбитые окна. Также уничтожены деревья, пострадала новогодняя инсталляция – фигура Санта-Клауса. Масштабные разрушения – в районе станции метро «Научная». Там бомба попала рядом с супермаркетом детских товаров.