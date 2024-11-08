Госпром под ударом, 25 раненых в Харькове — Терехов и прокуроры о последствиях

Харьковская областная прокуратура прокомментировала последствия ночных ударов авиабомбами по Харькову. Вновь пострадал Госпром, в центре города повреждены 36 зданий, на Салтовке — жилой дом.

Дополнено в 09:16. Харьковская областная прокуратура опубликовала фото с мест «прилетов» и уточнила данные по разрушениям.

По данным прокуроров, на Салтовке, кроме многоэтажки, повреждено остекление четырех выходов метро, а также ​​пять автомобилей и торговые павильоны.

«В Шевченковском районе зафиксировано два попадания. Первое — в дорожное покрытие вблизи жилой застройки, второе — в открытый участок местности в центре города. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура — жилые дома, торговые киоски, магазины, учебные заведения, помещения салона красоты, заведений питания, остановки общественного транспорта, выходы станций метро, ​​а также историческое здание и по меньшей мере четыре автомобиля», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Дополнено в 08:58. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: в 12-этажке, по которой пришелся «прилет», разрушены первые три этажа одного из подъездов.

«Был небольшой пожар, который быстро потушили наши спасатели. Эвакуированы 30 жителей этого дома, среди которых четверо детей. Ранены 25, в том числе и один трехмесячный младенец. Пострадали окрестные дома и автомобили, припаркованные во дворе», — отметил Терехов.

Видео: Игорь Терехов/Telegram

Еще два попадания в центре: у Сухого фонтана на площади Свободы (в Госпроме вылетели стекла, фонтан уцелел) и у детского супермаркета (пострадало это здание и окружающие его).

Видео: Игорь Терехов/Telegram

08:49. «В 03:35 россияне нанесли три удара по городу Харькову. Два удара по Шевченковскому району: первый – по площади Свободы. В результате взрыва был поврежден фасад и остекление здания Госпрома. Второе попадание – в Шевченковском районе, около 5-этажного сетевого детского магазина. Там в результате взрыва был поврежден фасад именно этого дома и 5-этажного офисного помещения, где размещаются коммерческие и государственные организации. Всего в Шевченковском районе повреждено 36 объектов. Раненых нет. Наибольшие разрушения и разрушительные последствия в Салтовском районе. Здесь попадание между первым и вторым этажом 12-этажного жилого дома. На месте ранения получили 25 человек. Среди них – четыре ребенка и среди этих детей трехмесячный младенец. Среди пострадавших у 10 человек острая реакция на стресс, шесть человек были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Они со средними и легкими травмами: ранение конечностей, тела, лица от стекла и осколков. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы с целью определить, есть ли кто-нибудь под завалами», — рассказал на месте прилета — у многоэтажки на Салтовке — спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он дополнил, что для ударов по Харькову россияне использовали авиационные боеприпасы – ФАБ с УМПК. Запуск произвели из района населенного пункта Строитель Белгородской области, с самолета Су-34.

Напомним, ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке. Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что одна из бомб ударила по многоэтажке на Салтовке, там разбирают завалы. Следом начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото из центра города, на которых было видно очередные разрушения в здании Госпрома.