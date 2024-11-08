Держпром під ударом, 25 поранених у Харкові – Терехов і прокурори про наслідки

Харківська обласна прокуратура прокоментувала наслідки нічних ударів авіабомбами по Харкову. Знову постраждав Держпром, у центрі міста пошкоджені 36 будівель, на Салтівці – житловий будинок.

Доповнено о 09:16. Харківська обласна прокуратура опублікувала фото з місць “прильотів” та уточнила дані щодо руйнувань.

За даними прокурорів, на Салтівці, крім багатоповерхівки, пошкоджено скління чотирьох виходів метро, ​​а також п’ять автомобілів та торгові павільйони.

“У Шевченківському районі зафіксовано два влучання. Перше — в дорожнє покриття поблизу біля житлової забудови, друге — у відкриту ділянку місцевості в центрі міста. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру — житлові будинки, торгівельні кіоски, магазини, навчальні заклади, приміщення салону краси, закладів харчування, зупинки громадського транспорту, виходи станцій метро, а також історичну будівлю і щонайменше чотири автомобілі. Без постраждалих”, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Доповнено о 08:58. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: у 12-поверхівці, по якій припав “приліт”, зруйновані перші три поверхи одного з під’їздів.

“Була невеличка пожежа, яку швидко загасили наші рятівники. Евакуйовано 30 мешканців цього будинку, серед яких 4 дітей. Поранені 25, у тому числі й одне тримісячне немовля. Постраждали навколишні будинки та автівки, що були припарковані у дворі”, – зазначив Терехов.

Відео: Ігор Терехов/Телеграм

Ще два влучання в центрі: біля Сухого фонтану на площі Свободи (у Держпромі вилетіли шибки, фонтан уцілів) і біля дитячого супермаркету (постраждала ця будівля та навколишні).

Відео: Ігор Терехов/Телеграм

08:49. “О 03:35 росіяни завдали трьох ударів по місту Харкову. Два удари по Шевченківському району: перший – по площі Свободи. Внаслідок вибуху було пошкоджено фасад та скління будівлі Держпрому. Друге влучання – в Шевченківському районі, біля 5-поверхового мережевого дитячого магазину. Там внаслідок вибуху було пошкоджено фасад саме цього будинку та також 5-поверхового офісного приміщення, де розміщуються комерційні та державні організації. Усього в Шевченківському районі пошкоджені 36 об’єктів. Поранених немає. Найбільші руйнування та найбільш руйнівні наслідки в Салтівському районі. Тут влучання між першим і другим поверхом 12-поверхового житлового будинку. На місці поранення отримали 25 осіб. Серед них – чотири дитини та серед цих дій тримісячне немовля. Серед постраждалих у 10 осіб гостра реакція на стрес, шість осіб було ушпиталено для надання медичної допомоги. Вони з травмами середніми та легкими: поранення кінцівок, тіла, обличчя від скла та уламків. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи з метою визначити, чи є хтось під завалами”, – розповів на місці прильоту – біля багатоповерхівки на Салтівці – речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він доповнив, що для ударів по Харкову росіяни використовували авіаційні боєприпаси – ФАБ із УМПК. Запуск здійснили з району населеного пункту Строітєль Бєлгородської області, з літака Су-34.

Нагадаємо, вночі в Харкові лунали вибухи — “прилетіло” в центрі та на Салтівці. Перші вибухи в Харкові пролунали близько 03:00. Після цього почалася серія “прильотів” по місту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що одна з бомб влучила по багатоповерхівці на Салтівці, там розбирають завали. Слідом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з центру міста, на яких було видно чергові руйнування у будівлі Держпрому.