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Через удари РФ знову постраждав Держпром. Синєгубов показав наслідки

Події 07:43   08.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через удари РФ знову постраждав Держпром. Синєгубов показав наслідки Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вночі РФ тричі вдарила по Харкову. Про попередні наслідки обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

На Салтівці росіяни випустили КАБ по багатоповерхівці. Наразі рятувальники розбирають завали в будинку.

25 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд,  5 автомобілів та виходи станції метро“, – написав Синєгубов.

Ще одна авіабомба впала серед житлової забудови у Шевченківському районі. Там пошкоджені шість дев’ятиповерхівок, магазини, авто та виходи станцій метро. Обійшлося без постраждалих, зазначив начальник ХОВА.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Ще один “приліт” прийшовся по центру Харкова – по площі Свободи. На фото видно, що через обстріл росіян знову постраждав будинок Держпрому.

У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки“, – додав Синєгубов.

Читайте також: У багатоповерхівці на Салтівці розбирають завали, поранено 25 людей – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 07:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі РФ тричі вдарила по Харкову. Про попередні наслідки обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".