Через удари РФ знову постраждав Держпром. Синєгубов показав наслідки

Вночі РФ тричі вдарила по Харкову. Про попередні наслідки обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На Салтівці росіяни випустили КАБ по багатоповерхівці. Наразі рятувальники розбирають завали в будинку.

“25 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро“, – написав Синєгубов.

Ще одна авіабомба впала серед житлової забудови у Шевченківському районі. Там пошкоджені шість дев’ятиповерхівок, магазини, авто та виходи станцій метро. Обійшлося без постраждалих, зазначив начальник ХОВА.

Ще один “приліт” прийшовся по центру Харкова – по площі Свободи. На фото видно, що через обстріл росіян знову постраждав будинок Держпрому.

“У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки“, – додав Синєгубов.