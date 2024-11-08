У багатоповерхівці на Салтівці розбирають завали, поранені 25 людей – Терехов
Під ворожий удар уночі потрапила дев’ятиповерхівка на Салтівці. Попередньо, за даними мера Ігоря Терехова, росіяни вдарили по ній КАБом.
“Пролунали три вибухи в місті Харкові вночі. Перший вибух пролунав у Салтівському районі, постраждала багатоповерхівка. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Евакуйовано понад 25 людей. Інші «прильоти» – Шевченківський район міста Харкова – це адміністративна будівля та наш культурний ансамбль, який ми будували ще до війни, він також дуже постраждав. Тому наводитимемо лад», – сказав Терехов.
Відео: пресслужба ХМР
Розбір завалів доводилося зупиняти через тривоги та загрозу повторних обстрілів. У цей час люди ховалися у підземці. Також на станції метро “Наукова” закривали виходи через обстріли росіян. Станом на 05.40 стало відомо вже про 25 постраждалих.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожий удар уночі потрапила дев’ятиповерхівка на Салтівці. Попередньо, за даними мера Ігоря Терехова, росіяни вдарили по ній КАБом.".