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У багатоповерхівці на Салтівці розбирають завали, поранені 25 людей – Терехов

Події 07:28   08.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У багатоповерхівці на Салтівці розбирають завали, поранені 25 людей – Терехов Фото: пресслужба ХМР

Під ворожий удар уночі потрапила дев’ятиповерхівка на Салтівці. Попередньо, за даними мера Ігоря Терехова, росіяни вдарили по ній КАБом.

“Пролунали три вибухи в місті Харкові вночі. Перший вибух пролунав у Салтівському районі, постраждала багатоповерхівка. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Евакуйовано понад 25 людей. Інші «прильоти» – Шевченківський район міста Харкова – це адміністративна будівля та наш культурний ансамбль, який ми будували ще до війни, він також дуже постраждав. Тому наводитимемо лад», – сказав Терехов.

Відео: пресслужба ХМР

Розбір завалів доводилося зупиняти через тривоги та загрозу повторних обстрілів. У цей час люди ховалися у підземці. Також на станції метро “Наукова” закривали виходи через обстріли росіян. Станом на 05.40 стало відомо вже про 25 постраждалих.

Читайте також: Вночі у Харкові лунали вибухи — «прилетіло» в центрі та на Салтівці

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «У багатоповерхівці на Салтівці розбирають завали, поранені 25 людей – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 07:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожий удар уночі потрапила дев’ятиповерхівка на Салтівці. Попередньо, за даними мера Ігоря Терехова, росіяни вдарили по ній КАБом.".