У багатоповерхівці на Салтівці розбирають завали, поранені 25 людей – Терехов

Під ворожий удар уночі потрапила дев’ятиповерхівка на Салтівці. Попередньо, за даними мера Ігоря Терехова, росіяни вдарили по ній КАБом.

“Пролунали три вибухи в місті Харкові вночі. Перший вибух пролунав у Салтівському районі, постраждала багатоповерхівка. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Евакуйовано понад 25 людей. Інші «прильоти» – Шевченківський район міста Харкова – це адміністративна будівля та наш культурний ансамбль, який ми будували ще до війни, він також дуже постраждав. Тому наводитимемо лад», – сказав Терехов.

Відео: пресслужба ХМР

Розбір завалів доводилося зупиняти через тривоги та загрозу повторних обстрілів. У цей час люди ховалися у підземці. Також на станції метро “Наукова” закривали виходи через обстріли росіян. Станом на 05.40 стало відомо вже про 25 постраждалих.