В многоэтажке на Салтовке разбирают завалы, ранены 25 людей – Терехов
Под вражеским ударом ночью оказалась девятиэтажка на Салтовке. Предварительно, по данным мэра Игоря Терехова, россияне ударили по ней КАБом.
«Раздались три взрыва в городе Харькове ночью. Первый взрыв прозвучал в Салтовском районе, пострадала многоэтажка. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы. Эвакуированы более 25 человек. Другие «прилеты» – Шевченковский район города Харькова – это административное здание и наш культурный ансамбль, который мы строили еще до войны, он также очень пострадал. Поэтому будем наводить порядок», – сказал Терехов.
Видео: пресс-служба ХГС
Разбор завалов приходилось останавливать из-за тревог и угрозы повторных обстрелов. В это время люди прятались в подземке. Также на станции метро «Научная» закрывали выходы из-за обстрелов россиян. По состоянию на 05:40 стало известно уже о 25 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 07:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеским ударом ночью оказалась девятиэтажка на Салтовке. Предварительно, по данным мэра Игоря Терехова, россияне ударили по ней КАБом.".