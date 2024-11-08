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В многоэтажке на Салтовке разбирают завалы, ранены 25 людей – Терехов

Происшествия 07:28   08.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В многоэтажке на Салтовке разбирают завалы, ранены 25 людей – Терехов Фото: пресс-служба ХГС

Под вражеским ударом ночью оказалась девятиэтажка на Салтовке. Предварительно, по данным мэра Игоря Терехова, россияне ударили по ней КАБом.

«Раздались три взрыва в городе Харькове ночью. Первый взрыв прозвучал в Салтовском районе, пострадала многоэтажка. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы. Эвакуированы более 25 человек. Другие «прилеты» – Шевченковский район города Харькова – это административное здание и наш культурный ансамбль, который мы строили еще до войны, он также очень пострадал. Поэтому будем наводить порядок», – сказал Терехов.

Видео: пресс-служба ХГС

Разбор завалов приходилось останавливать из-за тревог и угрозы повторных обстрелов. В это время люди прятались в подземке. Также на станции метро «Научная» закрывали выходы из-за обстрелов россиян. По состоянию на 05:40 стало известно уже о 25 пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 07:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеским ударом ночью оказалась девятиэтажка на Салтовке. Предварительно, по данным мэра Игоря Терехова, россияне ударили по ней КАБом.".