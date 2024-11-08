Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу.
Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах и призвал харьковчан быть осторожными.
Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по центральной части города, а также обстреляли Шевченковский и Салтовский район.
Об активности вражеской авиации и угрозе обстрела Харькова предупреждали в Воздушных силах ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, россияне, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 06:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу.".