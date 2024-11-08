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Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке

Происшествия 06:59   08.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу.

Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах и призвал харьковчан быть осторожными. 

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по центральной части города, а также обстреляли Шевченковский и Салтовский район. 

Об активности вражеской авиации и угрозе обстрела Харькова предупреждали в Воздушных силах ВСУ. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 06:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу.".