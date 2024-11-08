Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке

Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу.

Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах и призвал харьковчан быть осторожными.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по центральной части города, а также обстреляли Шевченковский и Салтовский район.

Об активности вражеской авиации и угрозе обстрела Харькова предупреждали в Воздушных силах ВСУ.