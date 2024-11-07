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Счет за эту войну нужно выставлять россиянам: что сказал Зеленский в Будапеште

Политика 16:53   07.11.2024
Виктория Яковенко
Счет за эту войну нужно выставлять россиянам: что сказал Зеленский в Будапеште Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Будапеште, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент подчеркнул, что концепция «мир благодаря силе» уже не раз доказывала свою эффективность, и сейчас она нужна снова. Он также поблагодарил всех присутствующих в зале за поддержку Украины.

«Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением его можно сдержать», – сказал он.

Зеленский также призвал лидеров стран подтолкнуть РФ к справедливому миру, найти механизм для того, чтобы российские активы как можно скорее начали работать на Украину, и ограничить способность государства-агрессора получать доходы от продажи нефти и ее возможность обходить санкции.

«Счет за эту войну нужно выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои ложные претензии всем вокруг – от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи», – подчеркнул президент.

Отмечается, что в четверг, 7 ноября, в Будапеште проходит пятый саммит Европейского политического сообщества, основанный в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ. Первый саммит состоялся в октябре 2022 года в Чехии, второй – в июне прошлого года в Молдове, третий – в октябре в Испании, четвертый – в июле этого года в Великобритании.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Будапеште, сообщает пресс-служба Офиса президента.".