С Трампом у нас будут большие риски, но и большие шансы — Климкин

Победитель выборов президента США — «не фанат» войны на истощение, считает украинский дипломат Павел Климкин. Он оценил, что ждет Украину с Трампом и что еще может сделать Байден.

«Сейчас сама логика геополитики будет выглядеть несколько иначе. Трамп не является фанатом Ирана. Он точно не является фанатом товарища Ким Чен Ына. Поэтому его взгляд на мир будет довольно радикально отличаться от современной администрации. Ну, а по отношению к нам логика администрации Байдена – это фактически логика, ведущая к войне на истощение. То, что они для нас сделали – и по оружию, и по многим другим вещам – это то, что войдет в историю, но Трамп не является фанатом каких-либо долгих процессов. Он точно понимает, что война на истощение – это не его история. Ну, и значительная часть республиканцев, включая его самого, не готовы платить за войну на истощение. Потому и тактика, и стратегия (но особенно тактика) Трампа будут коренным образом иными», — спрогнозировал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Radio NV.

Дипломат отметил: его «добрые друзья» республиканцы говорят о Трампе, что тот «рационально иррационален». Так что прогнозировать его действия крайне сложно.

«Как по мне, с Трампом у нас будут гораздо большие, конечно, риски, но и гораздо большие шансы и возможности. Как собственно и есть в экономике: когда вы инвестируете в ситуации с большей неопределенностью, у вас есть большие риски и большие возможности. А то, что мы воспринимаем эти риски, нам здесь поможет», — считает Климкин.

Он констатировал: нынешний президент США Джозеф Байден много сделал для Украины в плане поставок военного оборудования, оружия, финансовой помощи. «Если бы на месте Байдена был Обама, я не уверен, что мы получили бы то, что мы получили», — сказал экс-министр иностранных дел Украины. И все же логика действий нынешней администрации США ведет Украину только к войне на истощение. И это не единственная подобная ситуация в мире, где американцы, имея возможности, не предприняли радикальных действий.

«Чего Байден добился в плане внешней политики? Афганистан, как по мне, — это реальная катастрофа: и решение, и то, как его осуществили. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, – это просто перечень каких-то разрушенных возможностей. Поскольку у Байдена есть рычаги, но он их не применяет. Но если у тебя есть рычаги, а ты их не применяешь, то у тебя в геополитике рычага нет. Да и много рычагов, которые у Байдена было и есть вокруг нас, он тоже не задействовал. То есть эта история с бесконечными «красными линиями», которые отодвигаются, отмирают сами по себе – она более чем очевидна. Поэтому в сфере внешней политики от Байдена ожидали однозначно больше, поскольку он 50 лет занимался именно этой сферой и является человеком, который это фантастически чувствует. Но с другой стороны его осторожность, или такая чрезмерная зарегулированность внешней политики, по-моему, сыграли с ним злую шутку», — прокомментировал Климкин.

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Сейчас у Байдена будут еще два месяца для того, чтобы что-то сделать для Украины. В экспертной среде и особенно — в украинском обществе — популярна надежда на то, что именно в этот момент, когда его уже не сдерживает необходимость нравиться избирателям, американский президент способен на радикальные поступки. Например, часто звучит предположение, что Байден разрешит использовать дальнобойное оружие по территории РФ.

«У Байдена есть еще два месяца. Два месяца — это достаточный срок в политике. И он может, конечно, подсунуть Трампу пару интересных сюрпризов. Если мы его убедим в этом — да. Но это может в дальнейшем и усложнить переговоры с Трампом. Так что тут лезвие острое с двух сторон», — предупредил украинский дипломат.

Он также напомнил: что бы ни сделал сейчас Байден, Трамп сможет это отменить. Для выделения дополнительной военной помощи Украине необходимо голосование в Конгрессе, которое не состоится без поддержки республиканцев. Так что наиболее рациональное, что может сделать Байден, — своими решениями запустить еще несколько пакетов военной помощи, которые стали бы «мостиками в будущее».