Будет еще не одна истерика в Европе — Климкин о победе Трампа, Орбане и войне

Украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Европе «нужен стресс-тест, может быть, в виде Трампа». Об этом он высказался в эфире Radio NV.

«Сейчас, я думаю, европейцы стоят перед очень непростой дилеммой, поскольку Трамп потребует поддержки своего курса, своей политической линии по отношению к Китаю и не только Китаю – по Ближнему Востоку. У многих европейцев это вызывает истерику, — сказал Климкин. — Но также Трамп потребует от европейцев больше вовлекаться в события у нас, в Украине, и платить больше за безопасность и восстановление в Украине, на что европейцы во многом не готовы. Так что не думаю, что у них паника, поскольку они готовились к Трампу, они видели, что в последнее время опросы все в пользу Трампа и шансы Трампа растут, и рынки ставили на Трампа. Но, я думаю, что будет еще не одна истерика в Европе. Если быть совсем циничным (я не хочу обидеть никого из своих европейских друзей), действительно Европе нужен стресс-тест. Может быть, в виде Трампа. И Европа, наконец, должна понять, что ей нужно выйти из такой «теплой ванны». Она там пытается голову поднимать из ванны, но выйти пока не готова. Будет ли Трамп этим толчком, я пока не готов сказать. Но сейчас, даже по моим телефонным разговорам, во многих европейских столицах (по меньшей мере самых больших) своеобразное настроение. И это настроение точно не будет очень хорошим».

Климкин отметил, что Трамп «никогда не был фанатом современной Европы». Новоизбранный президент США считает, что европейцы в плане безопасности и «социалки» живут за счет американцев. И будет требовать от партнеров большего участия — в том числе и в обеспечении безопасности, и в помощи Украине.

Что касается вопросов войны РФ против Украины, то европейцы, по оценкам дипломата, «двигаются супер медленно и очень нерешительно».

«У них нет должной для этого политической поддержки и над этой поддержкой они не работают. Напротив, внутренняя политика во многих странах – в той же Германии – становится намного сложнее. Если посмотреть на коалиционные соглашения в восточных федеральных землях после последних выборов, то они выглядят как откровенное «петляние». Но для Европы — вопрос другой. В какой-то момент они должны признать, что это реально Третья европейская война – после Великой войны, которую мы называем Первой мировой, и Второй мировой. Является ли сейчас эта война мировой, даже с северными корейцами в Курской области – это дискуссионный вопрос. Но то, что это европейская война, в которую если не вовлечены европейцы, то заангажированы — они должны это принять политически и главное – общественно. На уровне эмоций им пока это сложно. Они напротив с течением войны пытаются отбиваться от этого руками и ногами. Я не скажу зубами, потому что с зубами в Европе во многом не сложилось», — заявил Климкин.

Он также оценил, кто из европейских политиков сможет стать «главным переговорщиком» с Трампом и насколько возрастет авторитет президента Венгрии Виктора Орбана, с которым у Украины, мягко говоря, сложные отношения.

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«У Орбана будет аншлаг завтра. Там как раз европейское политическое сообщество у него собирается, к нему все поедут. С Орбаном и раньше общались по поводу выходов на Трампа, но у него здесь нет монополии. Есть и другие правые политики, которых ценит и Трамп, и в лагере Трампа. Это, в том числе и Джорджа Мелони, Борис Джонсон, который имеет личные контакты. Поэтому в смысле того, кто может быть медиатором или посредником – здесь недостатка, конечно, нет», — считает экс-министр иностранных дел Украины.