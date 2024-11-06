Трамп побеждает в выборах президента США — уже окончательно
Президент США Дональд Трамп «добрал» еще 10 голосов выборщиков от колеблющегося штата Висконсин, сообщает Politico. У республиканца уже 276 голосов выборщиков при необходимых для победы 270.
«Дональд Трамп победил Камалу Харрис в Висконсине, перевернув штат и нанеся удар по ключевой для демократов «Голубой стене», — пишет Politico. — Его победа там знаменует собой серьезное поражение демократов на Среднем Западе. Когда Трамп выиграл штат в 2016 году, он стал первым республиканцем, который выиграл Висконсин с 1984 года. Но Джо Байден выиграл его в 2020 году с перевесом всего в 20 000 голосов. На обоих выборах штат был переломным моментом в Коллегии выборщиков. В этом году Трамп получит 10 голосов выборщиков штата».
Республиканцы уже празднуют избрание Трампа, сообщает CNN. Помимо победы на выборах президента, они также лидируют в выборах в Сенат.
«Новое республиканское большинство в Сенате будет работать рука об руку с администрацией Трампа-Вэнса, чтобы снизить расходы для семей, обезопасить нашу южную границу и возобновить энергетическое доминирование Америки», — цитирует CNN сенатора Джона Тьюна.
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«В январе мы должны быть готовы утвердить его кандидатуры, принять бюджет, решить проблему нашего долга, продлить налоговые льготы Трампа и отменить катастрофическую политику Камалы Харрис по обеспечению безопасности границ», — заявил сенатор Джон Корнин.
Также с победой Трампа один за другим поздравляют главы государств Европы. Одним из первых это сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 13:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Дональд Трамп «добрал» еще 10 голосов выборщиков от колеблющегося штата Висконсин, сообщает Politico. У республиканца уже 276 голосов выборщиков".