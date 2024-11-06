Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов

Мир 09:25   06.11.2024
Оксана Горун
Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов Скриншот/CNN

Трамп уверенно лидирует на выборах в США. Хотя формально ему остается набрать еще 4 голоса выборщиков, реально победа уже очевидна.

«Дональд Трамп одержал победу в Пенсильвании, крупнейшем из полей битвы. В Пенсильвании больше всего голосов избирателей среди любых колеблющихся штатов в стране, и как бывший президент, так и его соперница Камала Гаррис отдавали ему приоритет во время кампании. Два кандидата вложили в штат больше денег и посещали его со своими напарниками чаще, чем любое другое поле битвы», — пишет Politico.

Скриншот/Politico

В штабе Трампа уже празднуют, но реально ему нужны еще несколько голосов. И он их получит — прогнозирует CNN.

«Согласно текущим прогнозам CNN, путь вице-президента Камалы Гаррис к победе сокращается. У бывшего президента Дональда Трампа есть 266 голосов избирателей, а у Харрис 188 голосов избирателей, проектирует CNN. Это значит, что Трампу нужно набрать еще четыре голоса избирателей, чтобы стать президентом. CNN прогнозирует, что Трамп победит в нескольких ключевых штатах на поле битвы, включая Северную Каролину, Джорджию и, что более важно, Пенсильванию», — пишет издание.

Читайте также: «Я приеду». Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину

Автор: Оксана Горун
Популярно
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 
06.11.2024, 07:12
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
06.11.2024, 08:40
Что будет с обстрелянным Госпромом и площадью Свободы, рассказал Терехов
Что будет с обстрелянным Госпромом и площадью Свободы, рассказал Терехов
05.11.2024, 11:50
Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов
Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов
06.11.2024, 09:25
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
06.11.2024, 06:00
В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)
В Харькове сняли главный флаг, полотно отправили на ремонт – причина (фото)
06.11.2024, 10:00

Новости по теме:

08:55
Дебаты Трамп — Харрис: Камала дразнила Дональда 1 час и 45 минут — CNN
11:31
Выборы в США изначально были выборами без Байдена — Портников
11:19
У республиканцев сложности: вся стратегия заточена против Байдена — Фесенко
11:12
Победа Трампа на выборах в США будет «пирровой» для республиканцев — политолог
22:44
Франция выбрала неопределенность, но это неплохо для Украины – анализ BBC

Вы читали новость: «Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп уверенно лидирует на выборах в США. Хотя формально ему остается набрать еще 3 голоса выборщиков, реально победа уже очевидна".