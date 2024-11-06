Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов

Трамп уверенно лидирует на выборах в США. Хотя формально ему остается набрать еще 4 голоса выборщиков, реально победа уже очевидна.

«Дональд Трамп одержал победу в Пенсильвании, крупнейшем из полей битвы. В Пенсильвании больше всего голосов избирателей среди любых колеблющихся штатов в стране, и как бывший президент, так и его соперница Камала Гаррис отдавали ему приоритет во время кампании. Два кандидата вложили в штат больше денег и посещали его со своими напарниками чаще, чем любое другое поле битвы», — пишет Politico.

В штабе Трампа уже празднуют, но реально ему нужны еще несколько голосов. И он их получит — прогнозирует CNN.

«Согласно текущим прогнозам CNN, путь вице-президента Камалы Гаррис к победе сокращается. У бывшего президента Дональда Трампа есть 266 голосов избирателей, а у Харрис 188 голосов избирателей, проектирует CNN. Это значит, что Трампу нужно набрать еще четыре голоса избирателей, чтобы стать президентом. CNN прогнозирует, что Трамп победит в нескольких ключевых штатах на поле битвы, включая Северную Каролину, Джорджию и, что более важно, Пенсильванию», — пишет издание.