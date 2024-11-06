Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов
Трамп уверенно лидирует на выборах в США. Хотя формально ему остается набрать еще 4 голоса выборщиков, реально победа уже очевидна.
«Дональд Трамп одержал победу в Пенсильвании, крупнейшем из полей битвы. В Пенсильвании больше всего голосов избирателей среди любых колеблющихся штатов в стране, и как бывший президент, так и его соперница Камала Гаррис отдавали ему приоритет во время кампании. Два кандидата вложили в штат больше денег и посещали его со своими напарниками чаще, чем любое другое поле битвы», — пишет Politico.
В штабе Трампа уже празднуют, но реально ему нужны еще несколько голосов. И он их получит — прогнозирует CNN.
«Согласно текущим прогнозам CNN, путь вице-президента Камалы Гаррис к победе сокращается. У бывшего президента Дональда Трампа есть 266 голосов избирателей, а у Харрис 188 голосов избирателей, проектирует CNN. Это значит, что Трампу нужно набрать еще четыре голоса избирателей, чтобы стать президентом. CNN прогнозирует, что Трамп победит в нескольких ключевых штатах на поле битвы, включая Северную Каролину, Джорджию и, что более важно, Пенсильванию», — пишет издание.
Читайте также: «Я приеду». Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика; Теги: выборы, выборы в США, Трамп, харрис;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп уверенно лидирует на выборах в США. Хотя формально ему остается набрать еще 3 голоса выборщиков, реально победа уже очевидна".