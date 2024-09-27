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«Я приеду». Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину

Мир 20:49   27.09.2024
Оксана Якушко
«Я приеду». Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину Скриншот

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа пригласил в Украину президент Владимир Зеленский, передает телеканал Fox News.

После встречи Зеленского и Трампа кандидат в президенты США заявил журналистам, что в Украине «слишком много людей погибли» и «слишком много красивых городов разрушены».

«Я не знаю, можно ли их отстроить такими, какими они были прежде», — заявил Трамп.

На что Зеленский предложил Трампу приехать в Украину.

«Я приеду. Это прекрасная страна, прекрасная погода. Но мы должны это закончить», — ответил Трамп.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 20:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа пригласил в Украину президент Владимир Зеленский, передает телеканал Fox News.".