«Я приеду». Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину
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Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа пригласил в Украину президент Владимир Зеленский, передает телеканал Fox News.
После встречи Зеленского и Трампа кандидат в президенты США заявил журналистам, что в Украине «слишком много людей погибли» и «слишком много красивых городов разрушены».
«Я не знаю, можно ли их отстроить такими, какими они были прежде», — заявил Трамп.
На что Зеленский предложил Трампу приехать в Украину.
«Я приеду. Это прекрасная страна, прекрасная погода. Но мы должны это закончить», — ответил Трамп.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: Владимир зеленский, Дональд Трамп, сша, Украина;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 20:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа пригласил в Украину президент Владимир Зеленский, передает телеканал Fox News.".