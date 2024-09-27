«Я приеду». Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа пригласил в Украину президент Владимир Зеленский, передает телеканал Fox News.

После встречи Зеленского и Трампа кандидат в президенты США заявил журналистам, что в Украине «слишком много людей погибли» и «слишком много красивых городов разрушены».

«Я не знаю, можно ли их отстроить такими, какими они были прежде», — заявил Трамп.

На что Зеленский предложил Трампу приехать в Украину.

«Я приеду. Это прекрасная страна, прекрасная погода. Но мы должны это закончить», — ответил Трамп.