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“Я приїду”. Трамп пообіцяв Зеленському відвідати Україну

Політика 20:49   27.09.2024
Оксана Якушко
“Я приїду”. Трамп пообіцяв Зеленському відвідати Україну

Кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа запросив в Україну президент Володимир Зеленський, повідомляє телеканал Fox News.

Після зустрічі Зеленського та Трампа кандидат у президенти США заявив журналістам, що в Україні «занадто багато людей загинуло» і «занадто багато гарних міст зруйновано».

“Я не знаю, чи можна їх відбудувати такими, якими вони були раніше”, – заявив Трамп.

На що Зеленський запропонував Трампу приїхати до України.

«Я приїду. Це чудова країна, чудова погода. Але ми маємо це закінчити», – відповів Трамп.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 20:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа запросив в Україну президент Володимир Зеленський, повідомляє телеканал Fox News.".