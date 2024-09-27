“Я приїду”. Трамп пообіцяв Зеленському відвідати Україну

Кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа запросив в Україну президент Володимир Зеленський, повідомляє телеканал Fox News.

Після зустрічі Зеленського та Трампа кандидат у президенти США заявив журналістам, що в Україні «занадто багато людей загинуло» і «занадто багато гарних міст зруйновано».

“Я не знаю, чи можна їх відбудувати такими, якими вони були раніше”, – заявив Трамп.

На що Зеленський запропонував Трампу приїхати до України.

«Я приїду. Це чудова країна, чудова погода. Але ми маємо це закінчити», – відповів Трамп.