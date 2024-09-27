“Я приїду”. Трамп пообіцяв Зеленському відвідати Україну
Кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа запросив в Україну президент Володимир Зеленський, повідомляє телеканал Fox News.
Після зустрічі Зеленського та Трампа кандидат у президенти США заявив журналістам, що в Україні «занадто багато людей загинуло» і «занадто багато гарних міст зруйновано».
“Я не знаю, чи можна їх відбудувати такими, якими вони були раніше”, – заявив Трамп.
На що Зеленський запропонував Трампу приїхати до України.
«Я приїду. Це чудова країна, чудова погода. Але ми маємо це закінчити», – відповів Трамп.
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- Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: Владимир зеленский, Дональд Трамп, сша, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 20:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа запросив в Україну президент Володимир Зеленський, повідомляє телеканал Fox News.".