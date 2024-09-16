Другий замах на Трампа – стрілок підтримує Україну

У США стався другий замах на кандидата в президенти США від Республіканської партії та екс-президента Дональда Трампа. Наразі ФБР керує розслідуванням, силовики затримали 58-річного власника невеликої будівельної компанії на Гаваях Райана Уеслі Раута, якого підозрюють у замаху, повідомляє CNN.

Що сталося:

Постріли під час гольфу: Трамп переміщався між лунками в гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч з донором Стівом Уіткоффом, коли пролунали постріли.

Секретна служба виявила гвинтівку: агент Секретної служби помітив стовбур гвинтівки, що стирчав із паркану, і агенти відкрили вогонь по людині в кущах по периметру. Людина перебувала за 300-500 метрів від Трампа, сказав чиновник. Потім підозрюваний зник на машині.

Свідок бачив, як підозрюваний вибіг із кущів, і сфотографував його машину, що дозволило затримати підозрюваного.

Поліція заполонила міжштатну трасу 95, перш ніж зупинити машину підозрюваного та затримати його. Підозрюваний не був озброєний, коли правоохоронці витягли його з машини, і він не зробив жодних заяв.

Співробітники правоохоронних органів виявили гвинтівку типу АК-47 із прицілом; два рюкзаки з керамічною плиткою всередині, що доповнює бронежилет; та камеру GoPro у тому місці, де знаходився підозрюваний. “Вся ця ситуація вказує на дуже високий рівень попереднього планування”, – розповів CNN колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб.

Слідчі очікують, що федеральний суд у Південній Флориді вимагатиме «оцінки психічного здоров’я» Раута перед будь-яким можливим кримінальним розглядом.

Хоча заходи безпеки навколо Трампа були посилені після першого замаху на його життя цього літа, нові посилені заходи безпеки не змогли перешкодити іншому потенційному вбивці наблизитися на відстань 500 ярдів до колишнього президента, озброєного АК-47 з оптичним прицілом у неділю.

Поле для гольфу є особливою проблемою, адже дерева та пагорби навколо поля можуть приховувати потенційних убивць.

Райан Раут, якого влада підозрює у плануванні нападу на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, був затятим прихильником України та відвідував цю країну.

Згідно з відео та зображеннями з майдану Незалежності в Києві, а також інтерв’ю із закордонною пресою, Раут вирушив в Україну після повномасштабного вторгнення РФ.

1 травня 2022 року він відвідав мітинг на площі на підтримку українських військ і відвідав те саме місце приблизно через шість тижнів. На фотографії він стоїть поряд із прапором України, на якому надруковано заклик до міжнародних добровольців підтримати військові дії.

У відеоролику, опублікованому AFP у Києві у квітні 2022 року, Раут назвав Путіна «терористом» і заявив, що «з ним треба покінчити».

“Нам потрібно, щоб усі люди з усього світу припинили те, що вони роблять, приїхали сюди зараз і підтримали українців, щоб покласти край цій війні”, – сказав Раут.

Представник іноземного легіону України повідомив CNN, що Раут зв’язувався з ними кілька разів, але ніколи не був у складі військової частини, де б’ються іноземні добровольці.

Раут також висловив підтримку Україні у соціальних мережах. У десятках постів на X у 2022 році він сказав, що готовий померти у боротьбі та що «нам потрібно спалити Кремль вщент».

Він використав Facebook, щоб закликати іноземців взяти участь у війні, намагаючись залучити афганських призовників за допомогою серії постів, починаючи з жовтня 2023 року, представляючи себе неофіційним посередником українського уряду.