Дебати Трамп – Гарріс: Камала дражнила Дональда 1 годину і 45 хвилин – CNN

Американський телеканал CNN детально проаналізував діалог кандидатів у президенти США: чинної віцепрезидентки Камали Гарріс та експрезидента Дональда Трампа. Дебати відбулися вночі на каналі ABC.

За оцінками глядачів CNN, Гарріс перемогла Трампа на дебатах – таку думку висловили 63% учасників опитування. І окремо телеканал наголосив, що Камалу підтримала одна з найвпливовіших (за впливом на широкі маси) американок – співачка Тейлор Свіфт. Вона написала пост в Інстаграмі, що підтримує кандидатку від демократів, і поставила підпис: “Тейлор Свіфт, бездітна кошатниця” (відсилаючи до скандальних коментарів кандидата у віцепрезиденти від Трампа – сенатора від Огайо Дж. Д. Венса).

Питання війни в Україні, судячи з аналітики CNN, не було серед топових у дискусії. Про війни у ​​світі та ставлення до них кандидатів журналісти написали в останньому абзаці свого аналізу.

“Якщо в когось на сцені у вівторок і був чіткий, покроковий план припинення воєн у Газі та Україні, вони не поділилися ним із глядачами вдома”, – оцінили риторику кандидатів у президенти США журналісти.

У принципі, обидва дійсно не запропонували нічого нового та нічим не здивували. Трамп повторив свої неодноразові необґрунтовані твердження про те, що зможе припинити війну негайно (“Я зроблю це ще до того, як стану президентом”). А також похвалився, що “дуже добре знає Путіна”. Камала Гарріс у відповідь звернула увагу аудиторії на симпатію Трампа до диктаторів: “Добре відомо, що ці диктатори та автократи вболівають за те, щоб ви знову стали президентом, тому що цілком очевидно, що вони можуть маніпулювати вами за допомогою лестощів та послуг”, – сказала вона. Гарріс наголосила, що Трамп зміг би швидко покласти край війні лише одним чином – шляхом капітуляції України. Зі свого боку кандидатка в президенти США пообіцяла продовжити підтримку України та заявила, що Україна має перемогти в цій війні.

За відсутності сенсацій у позиції Трампа та Гарріс щодо війни яскравих моментів у дебатах усе одно вистачало.

“Камала Гарріс дражнила Дональда Трампа майже всі 1 годину і 45 хвилин їх перших і, можливо, єдиних дебатів, і Трамп скористався кожним моментом”, – оцінили в CNN.

Журналісти дійшли висновку, що віцепрезидентка США дуже ретельно готувалася до дебатів. Майже кожен свій спіч вона доповнювала коментарем, який мав роздратувати її емоційного та нестримного візаві.

“Вона сказала Трампу, що світові лідери сміються з нього, а військові лідери називають його “ганьбою”. Вона назвала Трампа “слабким” і “неправильним”. Вона сказала, що Трампа звільнив 81 мільйон виборців — число, яке проголосувало за президента Джо Байдена” у 2020 році. “Очевидно, йому дуже важко це усвідомити”, – сказала вона”, – переказують у статті CNN.

Реагуючи на шпильки суперниці, Трамп часто виходив із себе. При цьому не раз попався на відвертій брехні та поширенні фейків.

“Колишній президент повторював брехню про широко поширене шахрайство на виборах 2020 року. Він повторював теорію змови про те, що іммігранти їдять домашніх тварин, і брехав про те, що демократи підтримують аборти після народження дітей, що є вбивством і незаконно скрізь”, – відзначили лише деякі “перли” Трампа журналісти.

На думку аналітиків CNN, тактика Гарріс спрацювала від початку дебатів. Вона вибила Трампа з колії та змусила говорити про що завгодно, крім того, що йому вигідно.

“За будь-якими мірками це був драматичний успіх. Коли віцепрезидентка згадала про судимість Трампа та невирішені юридичні питання, він клюнув. Коли вона звинуватила його в провалі двопартійного імміграційного законопроєкту, він клюнув сильніше. А коли Гарріс припустила, що мітинги Трампа нудні, він ледь не подавився наживкою. Замість того, щоб зайнятися питаннями, які порушували модератори, включаючи декілька, які Трамп вважає своїми політичними сильними сторонами, колишній президент довго міркував про розважальну цінність своїх мітингів, стверджував, що адміністрація Байдена переслідувала його законно, і в довгій дивній промові наполягав – всупереч усім наявним доказам – що мігранти їдять свійських тварин американців “, – пише CNN.

Найбільше Трампа образило зауваження Гарріс про те, що його мітинги – нудні, вважають журналісти. Адже до цієї теми він повертався неодноразово навіть тоді, коли модератор “підкидав” експрезиденту його “козирну” тему імміграції.

“Люди не залишають мої мітинги, у нас найбільші мітинги, найнеймовірніші мітинги в історії політики”, – стверджував ображений оратор.

Крім тверджень, що його мітинги – наймітинговіші мітинги у світі та розповідей про іммігрантів, які їдять собак, Трамп все ж таки зробив спробу “вирівняти позицію” в іншій дискусійній темі – про заборону абортів (одній з найбільш болючих у США).

“Колишній президент, який призначив трьох суддів Верховного суду, котрі скасували федеральні заходи захисту абортів, намагався пом’якшити свою позицію з цього питання, критикуючи заборону на аборти терміном на шість тижнів та підтверджуючи свою підтримку винятків для випадків зґвалтування, інцесту та загрози життю матері”, – зазначили в аналізі CNN.

Однак надовго його не вистачило. Експрезидент повернувся до теорії змов та поширював фейки.

“Трамп повторив помилкове твердження про те, що деякі штати дозволяють робити аборти після народження дитини, що викликало перевірку фактів у Лінсі Девіс з ABC News. “У цій країні немає штату, де було б законно вбивати дитину після її народження”, – сказала Девіс”, – пише CNN.

Гарріс протягом дебатів, за оцінкою аналітиків, презентувала себе “захисницею американців середнього класу, а свого опонента – егоцентричною особистістю”.

“Я скажу вам, єдине, про що ви не почуєте від нього, – це ви. І я скажу вам: я вважаю, що ви заслуговуєте на президента, який дійсно ставить вас на перше місце”, – звернулася Гарріс безпосередньо до глядачів.