Хто така Камала Гарріс – головний претендент у кандидати від демократів США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має достатньо голосів, щоб стати кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у листопаді. Партія офіційно затвердить свого кандидата під час президентських виборів на Національному з’їзді Демократичної партії наступного місяця, 7 серпня, повідомляє Голос Америки.

Підрахунок Associated Press показав, що станом на понеділок понад 2200 делегатів підтримали Гарріс, що значно більше ніж 1976 голосів, необхідних для затвердження кандидатури на з’їзді партії.

Гарріс зібрала понад 80 мільйонів доларів на свою передвиборчу кампанію за кілька годин після того, як президент Джо Байден у неділю раптом відмовився від участі у президентських виборах 2024 року та підтримав її кандидатуру.

Що відомо про Камалу Гарріс?

Її мати Шьямала Гопалан, генетик-дослідник індійського походження, яка зробила справою свого життя боротьбу з раком грудей. Вона сама померла від раку у 2009 році у віці 70 років. Батько – економіст та університетський професор Дональд Харріс, пише BILD.

Хоча Камала Гарріс народилася у забезпеченій сім’ї, у дитинстві її доводилося возити до «білої» школи в окремому автобусі. В одному з інтерв’ю Гарріс розповіла про себе та свою сестру Майю, яка була на два роки молодшою: «Через те, що ми були темношкірими, сусідським дітям не дозволяли з нами грати».

Здобувши юридичну освіту, Гарріс швидко зробила кар’єру й у 2011 році стала генеральним прокурором Каліфорнії — першою афроамериканкою та американкою південноазіатського походження, яка обійняла цю посаду. У 2017 році вона стала другою темношкірою жінкою, обраною до Сенату США.

У 2013 році Гарріс вийшла заміж за адвоката Дугласа Емхоффома. Її чоловік – єврей, у нього є двоє дорослих дітей від першого шлюбу. Спільних дітей у пари немає.

Гарріс живе у «маленькому Білому домі» у Вашингтоні, який з 1977 року є резиденцією всіх віцепрезидентів США. Насправді її будинок зовсім не маленький — у ньому є шість спалень, басейн та сад із вертолітним майданчиком.

Гарріс виступає за посилення законів про зброю, право на аборт і рішучу політику захисту клімату. Крім того, всю її кар’єру супроводжує боротьба за права жінок.

“Моя мати сказала мені: “Камала, ти можеш бути першою, хто зробить багато речей””, – розповідала Гарріс у 2022 році.

Тепер у Камали Гарріс, мабуть, буде шанс увійти в історію як перша жінка, яка стала президентом США.