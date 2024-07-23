Хід конем. Тепер Трамп – найстаріший кандидат у президенти США – BILD
Після того, як президент Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів, 78-річний Дональд Трамп несподівано став найстарішим кандидатом на пост президента в американській історії, пише BILD.
«Дональду Трампу 78 років, і він перебуває у стані глибокого когнітивного спаду. Він має негайно припинити свою передвиборчу кампанію», – написала ліва демократична група Occupy Democrats.
Представник кампанії Камали Гарріс – вона, мабуть, стане кандидатом від демократів – вже прокоментував у розмові з Newsweek вік Трампа.
“Американський народ справедливо стурбований тим, що Республіканська партія висунула Дональда Трампа, 78-річного засудженого злочинця, який десятиліттями обманював людей, а тепер хоче знищити нашу демократію та заборонити аборти”, – заявили в штабі Гарріс.
Сама Камала Гарріс майже на 20 років молодша за Трампа.
Увагу на віці Трампа акцентують не лише у демократичному таборі. Так, рух «Республіканці проти Трампа» поділився цитатою колишнього опонента Трампа Ніккі Хейлі.
“Перша партія, яка викине з перегонів свого 80-річного кандидата, виграє ці вибори”, – сказала вона під час праймериз.
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- Категорії: Політика, Світ; Теги: выборы президента США, Дональд Трамп, Камала Гаррис, кандидат, Никки Хейли, старик, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 14:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після того, як президент Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів, 78-річний Дональд Трамп несподівано став найстарішим кандидатом на пост президента в американській історії, пише BILD.".