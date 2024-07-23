Ход конем. Теперь Трамп – самый старый кандидат в президенты США – BILD

После того как президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов, 78-летний Дональд Трамп неожиданно стал самым старым кандидатом на пост президента в американской истории, пишет BILD.

«Дональду Трампу 78 лет, и он находится в состоянии глубокого когнитивного спада. Он должен немедленно прекратить свою предвыборную кампанию», — написала левая демократическая группа Occupy Democrats.

Представитель кампании Камалы Гаррис — она, по всей видимости, станет кандидатом от демократов — уже прокомментировал в разговоре с Newsweek возраст Трампа.

«Американский народ справедливо обеспокоен тем, что Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа, 78-летнего осужденного преступника, который десятилетиями обманывал людей, а теперь хочет уничтожить нашу демократию и запретить аборты», — заявили в штабе Гаррис.

Сама Камала Гаррис почти на 20 лет моложе Трампа.

Внимание на возрасте Трампа акцентируют не только в демократическом лагере. Так, движение «Республиканцы против Трампа» поделилось цитатой бывшего оппонента Трампа Никки Хейли.

«Первая партия, которая выкинет из гонки своего 80-летнего кандидата, выиграет эти выборы», — сказала она во время праймериз.