Ход конем. Теперь Трамп – самый старый кандидат в президенты США – BILD
После того как президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов, 78-летний Дональд Трамп неожиданно стал самым старым кандидатом на пост президента в американской истории, пишет BILD.
«Дональду Трампу 78 лет, и он находится в состоянии глубокого когнитивного спада. Он должен немедленно прекратить свою предвыборную кампанию», — написала левая демократическая группа Occupy Democrats.
Представитель кампании Камалы Гаррис — она, по всей видимости, станет кандидатом от демократов — уже прокомментировал в разговоре с Newsweek возраст Трампа.
«Американский народ справедливо обеспокоен тем, что Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа, 78-летнего осужденного преступника, который десятилетиями обманывал людей, а теперь хочет уничтожить нашу демократию и запретить аборты», — заявили в штабе Гаррис.
Сама Камала Гаррис почти на 20 лет моложе Трампа.
Внимание на возрасте Трампа акцентируют не только в демократическом лагере. Так, движение «Республиканцы против Трампа» поделилось цитатой бывшего оппонента Трампа Никки Хейли.
«Первая партия, которая выкинет из гонки своего 80-летнего кандидата, выиграет эти выборы», — сказала она во время праймериз.
Читайте также: У республиканцев сложности: вся стратегия заточена против Байдена — Фесенко
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика; Теги: выборы президента США, Дональд Трамп, Камала Гаррис, кандидат, Никки Хейли, старик, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ход конем. Теперь Трамп – самый старый кандидат в президенты США – BILD»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 14:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После того как президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов, 78-летний Дональд Трамп неожиданно стал самым старым кандидатом на пост президента в американской истории, пишет BILD.".