У республиканцев сложности: вся стратегия заточена против Байдена — Фесенко
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Неудачное покушение на Трампа, и то, как Трамп бравурно вышел из этой ситуации, окончательно сломало всю избирательную стратегию Демократической партии. Сейчас в относительно похожей ситуации оказываются республиканцы. Их избирательная стратегия была заточена на противостоянии с Байденом и использовании его слабостей. А теперь им придется капитально перерабатывать драматургию.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: байден, выборы, демократы, республиканцы, сша, фесенко;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 11:19;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неудачное покушение на Трампа, и то, как Трамп бравурно вышел из этой ситуации, окончательно сломало всю избирательную стратегию Демократической партии.…".