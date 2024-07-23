У республиканцев сложности: вся стратегия заточена против Байдена — Фесенко

Неудачное покушение на Трампа, и то, как Трамп бравурно вышел из этой ситуации, окончательно сломало всю избирательную стратегию Демократической партии. Сейчас в относительно похожей ситуации оказываются республиканцы. Их избирательная стратегия была заточена на противостоянии с Байденом и использовании его слабостей. А теперь им придется капитально перерабатывать драматургию.