У республіканців складнощі: вся стратегія заточена проти Байдена – Фесенко
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Невдалий замах на Трампа й те, як Трамп бравурно вийшов із цієї ситуації, остаточно зламало всю виборчу стратегію Демократичної партії. Зараз у відносно схожій ситуації опиняються республіканці. Їхня виборча стратегія була заточена на протистоянні з Байденом і використанні його слабкостей. А зараз їм доведеться капітально переробляти драматургію.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: байден, выборы, демократы, республиканцы, сша, фесенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 11:19;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невдалий замах на Трампа й те, як Трамп бравурно вийшов із цієї ситуації, остаточно зламало всю виборчу стратегію Демократичної партії.…".