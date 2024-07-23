У республіканців складнощі: вся стратегія заточена проти Байдена – Фесенко

Невдалий замах на Трампа й те, як Трамп бравурно вийшов із цієї ситуації, остаточно зламало всю виборчу стратегію Демократичної партії. Зараз у відносно схожій ситуації опиняються республіканці. Їхня виборча стратегія була заточена на протистоянні з Байденом і використанні його слабкостей. А зараз їм доведеться капітально переробляти драматургію.