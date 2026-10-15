В «ХПИ» выбрали нового ректора: кто получил более 61% голосов

НТУ «ХПИ» определился с новым ректором. Второй тур выборов прошел накануне, 14 октября. Победу одержал Руслан Мигущенко.

По данным вуза, Мигущенко – доктор технических наук, профессор, действительный член Академии метрологии Украины. За него проголосовали 957 избирателей – 61,70%.

«В голосовании приняли участие 1551 человек из 2270 избирателей, включенных в список. Явка составила 68,33%», – сообщили в ХПИ.

Второе место занял Алексей Ларин, получивший 557 голосов (35,91%). Еще 28 избирателей (1,81%) не поддержали ни одного кандидата. Избирательная комиссия признала недействительными девять бюллетеней.

«В своем обращении после выборов Руслан Мигущенко подчеркнул, что перед университетом стоит задача совместной работы, в которой важны конструктивные идеи, независимо от того, кто их предлагает. Он также подчеркнул, что победа на выборах означает не только признание доверия, но и ответственность за людей, традиции и будущее университета», – говорят в вузе.

Напомним, на протяжении многих лет ХПИ возглавлял ректор Евгений Сокол. Его полномочия истекли в июне 2026 года. Выборы изначально планировали провести 19 марта, но Министерство образования, по инициативе вуза, перенесло их на 7 октября.