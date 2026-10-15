Live
  • Чт 15.10.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 44.98
  • EUR 50.35

В «ХПИ» выбрали нового ректора: кто получил более 61% голосов

Общество 14:18   15.10.2026
Виктория Яковенко
В «ХПИ» выбрали нового ректора: кто получил более 61% голосов Фото: НТУ «ХПИ»

НТУ «ХПИ» определился с новым ректором. Второй тур выборов прошел накануне, 14 октября. Победу одержал Руслан Мигущенко.

По данным вуза, Мигущенко – доктор технических наук, профессор, действительный член Академии метрологии Украины. За него проголосовали 957 избирателей – 61,70%.

«В голосовании приняли участие 1551 человек из 2270 избирателей, включенных в список. Явка составила 68,33%», – сообщили в ХПИ.

Второе место занял Алексей Ларин, получивший 557 голосов (35,91%). Еще 28 избирателей (1,81%) не поддержали ни одного кандидата. Избирательная комиссия признала недействительными девять бюллетеней.

«В своем обращении после выборов Руслан Мигущенко подчеркнул, что перед университетом стоит задача совместной работы, в которой важны конструктивные идеи, независимо от того, кто их предлагает. Он также подчеркнул, что победа на выборах означает не только признание доверия, но и ответственность за людей, традиции и будущее университета», – говорят в вузе.

Напомним, на протяжении многих лет ХПИ возглавлял ректор Евгений Сокол. Его полномочия истекли в июне 2026 года. Выборы изначально планировали провести 19 марта, но Министерство образования, по инициативе вуза, перенесло их на 7 октября.

Читайте также: Результаты выборов ректора в Каразина: ВУЗ вновь возглавит Кагановская

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Зимняя поддержка»: сколько заявлений уже обработали в Харькове, как подать
«Зимняя поддержка»: сколько заявлений уже обработали в Харькове, как подать
15.10.2026, 12:32
Не ездить по дороге Дергачи-Пятихатки: под Харьковом РФ охотится на авто
Не ездить по дороге Дергачи-Пятихатки: под Харьковом РФ охотится на авто
15.10.2026, 09:20
Новости Харькова — главное 15 октября: ремонт дорог, новый ректор ХПИ
Новости Харькова — главное 15 октября: ремонт дорог, новый ректор ХПИ
15.10.2026, 14:22
Появились фото с места ДТП на Харьковщине, в котором погибла Ольга Кривогуб
Появились фото с места ДТП на Харьковщине, в котором погибла Ольга Кривогуб
14.10.2026, 16:14
На фронте на Харьковщине напряженно было на двух направлениях – Генштаб
На фронте на Харьковщине напряженно было на двух направлениях – Генштаб
15.10.2026, 08:06
Возможное издевательство над котами на Салтовке: что известно о случаях
Возможное издевательство над котами на Салтовке: что известно о случаях
15.10.2026, 14:47

Новости по теме:

15.10.2026
Возможное издевательство над котами на Салтовке: что известно о случаях
15.10.2026
«Зимняя поддержка»: сколько заявлений уже обработали в Харькове, как подать
14.10.2026
Убийство военных под Харьковом, «Вивальди» и ракетные атаки – итоги 14 октября
14.10.2026
В Холодногорском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы (фото)
14.10.2026
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: где будут зимовать птицы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В «ХПИ» выбрали нового ректора: кто получил более 61% голосов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НТУ «ХПИ» определился с новым ректором. Второй тур выборов прошел накануне, 14 октября. Победу одержал Руслан Мигущенко.".