Кто такая Камала Харрис — главный претендент в кандидаты от демократов США

Вице-президент США Камала Харрис имеет достаточно голосов, чтобы стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в ноябре. Партия официально утвердит своего кандидата на президентских выборах на Национальном съезде Демократической партии в следующем месяце, 7 августа, сообщает Голос Америки.

Подсчет Associated Press показал, что по состоянию на понедельник более 2200 делегатов поддержали Гаррис, что значительно более 1976 голосов, необходимых для утверждения кандидатуры на съезде партии.

Харрис собрала более 80 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию спустя несколько часов после того, как президент Джо Байден в воскресенье неожиданно отказался от участия в президентских выборах 2024 года и поддержал ее кандидатуру.

Что известно о Камале Харррис?

Её мать — Шьямала Гопалан, генетик-исследователь индийского происхождения, которая сделала делом своей жизни борьбу с раком груди. Она сама умерла от рака в 2009 году в возрасте 70 лет. Отец — экономист и университетский профессор Дональд Харрис, пишет BILD.

Хотя Камала Харрис родилась в обеспеченной семье, в детстве её приходилось возить в «белую» школу в отдельном автобусе. В одном из интервью Харрис рассказала о себе и своей сестре Майе, которая была на два года младше: «Из-за того, что мы были темнокожими, соседским детям не разрешали с нами играть».

Получив юридическое образование, Харрис быстро сделала карьеру и в 2011 году стала генеральным прокурором Калифорнии — первой афроамериканкой и американкой южноазиатского происхождения, занявшей этот пост. В 2017 году она стала второй темнокожей женщиной, избранной в Сенат США.

В 2013 году Харрис вышла замуж за адвоката Дугласа Эмхоффома. Её муж — еврей, у него есть двое взрослых детей от первого брака. Совместных детей у пары нет.

Харрис живёт в «маленьком Белом доме» в Вашингтоне, который с 1977 года служит резиденцией всех вице-президентов США. На самом деле её дом совсем не маленький — в нём есть шесть спален, бассейн и сад с вертолётной площадкой.

Харрис выступает за ужесточение законов об оружии, право на аборт и решительную политику по защите климата. Кроме того, всю её карьеру сопровождает борьба за права женщин.

«Моя мать сказала мне: “Камала, ты можешь быть первой, кто сделает много вещей”», — рассказывала Харрис в 2022 году.

Теперь у Камалы Харрис, по всей видимости, будет шанс войти в историю в качестве первой женщины, ставшей президентом США.