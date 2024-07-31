Вибори в США: Гарріс нівелює успіх Трампа в штатах, що вагаються – Bloomberg

Останнє опитування “Bloomberg News/Morning Consult” свідчить, що рейтинг ймовірної кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс вже зрівнявся з показниками Дональда Трампа в ключових штатах (а подекуди й перевершив їх).

“Камала Гарріс нівелювала лідерство Дональда Трампа в семи штатах, що вагаються, оскільки віцепрезидентка користується хвилею ентузіазму серед молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців”, – пише видання “Bloomberg”.

Зараз у середньому підтримка Гарріс в штатах, що вагаються, – 48%, Трампа – 47%. Цей показник кращий, ніж був у чинного президента Джозефа Байдена в аналогічних “вимірах”.

Зазначимо, що результат виборів у США, як правило, визначають саме штати, що вагаються. Частина штатів традиційно голосує за демократів, частина – за республіканців. Проте думка мешканців семи штатів змінюється від виборів до виборів. Виграш там зазвичай гарантує перемогу кандидату загалом у країні. Щоб стати президентом США, кандидату необхідно отримати не менше 270 голосів виборщиків, а штати, що вагаються, дають 93 голоси: 19 – Пенсільванія, 16 – Джорджія, 16 – Північна Кароліна, 15 – Мічиган, 11 – Аризона, 10 – Вісконсин і шість – Невада.

За даними свіжого опитування, Камала Гарріс обігнала Трампа в Аризоні та Неваді та більш ніж удвічі збільшила відрив, який був у Байдена від Трампа, в Мічигані.

“Цифри свідчать про те, що Гарріс має шанс зібрати наново коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і більш ясний шлях до перемоги, ніж у Байдена, який насилу зумів активізувати базу демократів. Трохи більше як тиждень тому Гарріс стала ймовірним кандидатом, і опитування дає перші натяки на те, що історичний гамбіт партії з витіснення чинного президента з виборчого бюлетеня дає той ефект, на який сподівалися демократи”, — пише Bloomberg.

Оскільки розрив між кандидатами від демократів та республіканців у ключових штатах – на рівні статистичної похибки, прогнозувати результат цих виборів ніхто поки не береться. Тим більше, що Гарріс ще має визначити свого партнера в перегонах – кандидата у віцепрезиденти США, пройти процедуру офіційного висування, а потім – і дебати з Трампом.

“З усім тим, опитування показує новий ентузіазм з приводу Демократичної партії під керівництвом 59-річної Гарріс. Зміна кандидатів, схоже, повинна підвищити явку в штатах, що вагаються, де є докази того, що ключові виборчі округи для партії були надихнуті її кандидатурою. Більш як третина виборців у семи виборчих округах заявила, що тепер, коли суперництво йде між Трампом та Гарріс, вони з більшою ймовірністю проголосують, а серед чорношкірих та іспаномовних виборців ці цифри зросли до 49% та 44% відповідно. Майже дві третини чорношкірих виборців заявили, що тепер вони з більшою чи меншою ймовірністю проголосують у листопаді”, – коментують підсумки свого опитування в Bloomberg.

Висування Гарріс створює проблеми Трампу в отриманні голосів афроамериканців та іспаномовних громадян країни – молодих чоловіків, на яких республіканці робили ставку. Крім того, Трампу буде складно діяти у своєму хамському стилі, ображаючи опонентку, й при цьому втриматися від расизму та сексизму, які можуть відштовхнути частину виборців у штатах, що вагаються. Поки що, на думку журналістів Bloomberg, скандальний експрезидент США “щосили намагався визначити свого нового опонента, не виглядаючи расистом або сексистом”. Ще одна проблема для нього – прокурор у минулому Камала Гарріс уже використовує образ боротьби законника із засудженим злочинцем, яким є її опонент. Проте складнощі будуть і у Гарріс. Насамперед – у зв’язку з темою імміграції.

“Більш як 40% респондентів у новому опитуванні “Bloomberg/Morning Consult” заявили, що віцепрезидентка мала деякий або дуже негативний вплив на політику в цій галузі (імміграції – Ред.), працюючи в адміністрації Байдена, що вище, ніж з інших питань, таких як економіка та злочинність. Це свідчить про те, що спроби республіканців покласти провину на віцепрезидентку за прикордонні проблеми — включаючи суперечку про те, чи була вона офіційно призначена “царицею кордонів” Байдена — можуть отримати деяку підтримку”, — зазначили аналітики.

Проте вони вважають, що кандидатура Гарріс підвищила перспективи демократів (як мінімум в Аризоні, Неваді та Джорджії). Їй ще доведеться досягти успіху в північних промислових штатах. Наприклад, Трамп лідирує в Пенсільванії, яка дає 19 голосів виборщиків.