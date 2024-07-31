Выборы в США: Харрис нивелирует успех Трампа в колеблющихся штатах — Bloomberg

Последний опрос «Bloomberg News/Morning Consult» свидетельствует, что рейтинг вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис уже сравнялся с показателями Дональда Трампа в ключевых штатах (а кое-где и превзошел их).

«Камала Харрис нивелировала лидерство Дональда Трампа в семи колеблющихся штатах, поскольку вице-президент пользуется волной энтузиазма среди молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей», — пишет издание «Bloomberg».

Сейчас в среднем поддержка Харрис в колеблющихся штатах — 48%, Трампа — 47%. Этот показатель лучше, чем был у действующего президента Джозефа Байдена в аналогичных «замерах».

Отметим, что результат выборов в США, как правило, определяют именно колеблющиеся штаты. Часть штатов традиционно голосует за демократов, часть — за республиканцев. Однако мнение жителей семи штатов изменяется от выборов к выборам. Выигрыш там обычно гарантирует победу кандидату в целом в стране. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить не менее 270 голосов выборщиков, а колеблющиеся штаты дают 93 голоса: 19 — Пенсильвания, 16 — Джорджия, 16 — Северная Каролина, 15 — Мичиган, 11 — Аризона, 10 — Висконсин и шесть — Невада.

По данным свежего опроса, Камала Харрис обогнала Трампа в Аризоне и Неваде и более чем вдвое увеличила отрыв, который был у Байдена от Трампа, в Мичигане.

«Цифры говорят о том, что у Харрис есть шанс собрать заново коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом, и более ясный путь к победе, чем у Байдена, который с трудом сумел активизировать базу демократов. Чуть больше недели назад Харрис стала предполагаемым кандидатом, и опрос дает первые намеки на то, что исторический гамбит партии по вытеснению действующего президента из избирательного бюллетеня дает тот эффект, на который надеялись демократы», — пишет Bloomberg.

Так как разрыв между кандидатами от демократов и республиканцев в ключевых штатах — на уровне статистической погрешности, прогнозировать исход этих выборов никто пока не берется. Тем более, что Харрис еще предстоит определить своего партнера в гонке — кандидата в вице-президенты США, пройти процедуру официального выдвижения, а затем — и дебаты с Трампом.

«Тем не менее, опрос показывает новый энтузиазм по поводу Демократической партии под руководством 59-летней Харрис. Смена кандидатов, похоже, должна повысить явку в колеблющихся штатах, где есть доказательства того, что ключевые избирательные округа для партии были воодушевлены ее кандидатурой. Более трети избирателей в семи избирательных округах заявили, что теперь, когда соперничество идет между Трампом и Харрис, они с большей вероятностью проголосуют, а среди чернокожих и испаноязычных избирателей эти цифры выросли до 49% и 44% соответственно. Почти две трети чернокожих избирателей заявили, что теперь они с большей или меньшей вероятностью проголосуют в ноябре», — комментируют итоги своего опроса в Bloomberg.

Выдвижение Харрис создает проблемы Трампу получить голоса афроамериканцев и испаноязычных граждан страны — молодых мужчин, на которых республиканцы делали ставку. Кроме того, Трампу будет сложно действовать в своем хамском стиле, оскорбляя оппонента, и при этом удержаться от расизма и сексизма, что может оттолкнуть часть избирателей в колеблющихся штатах. Пока что, по мнению журналистов Bloomberg, скандальный экс-президент США «изо всех сил пытался определить своего нового оппонента, не выглядя расистом или сексистом». Еще одна проблема для него — прокурор в прошлом Камала Харрис уже использует образ борьбы законника с осужденным преступником, которым является ее оппонент. Однако сложности будут и у Харрис. В первую очередь — в связи с темой иммиграции.

«Более 40% респондентов в новом опросе «Bloomberg/Morning Consult» заявили, что вице-президент оказала некоторое или очень негативное влияние на политику в этой области (иммиграции — Ред.), работая в администрации Байдена, что выше, чем по другим вопросам, таким как экономика и преступность. Это говорит о том, что попытки республиканцев возложить вину на вице-президента за пограничные проблемы — включая спор о том, была ли она официально назначена «царем границ» Байдена — могут получить некоторую поддержку», — отметили аналитики.

Тем не менее они считают, что кандидатура Харрис повысила перспективы демократов (как минимум в Аризоне, Неваде и Джорджии). Ей еще предстоит преуспеть в северных промышленных штатах. К примеру, Трамп лидирует в Пенсильвании, которая дает 19 голосов выборщиков.