Дебаты Трамп — Харрис: Камала дразнила Дональда 1 час и 45 минут — CNN

Американский телеканал CNN подробно проанализировал диалог кандидатов в президенты США: действующего вице-президента Камалы Харрис и экс-президента Дональда Трампа. Дебаты состоялись ночью на канале ABC.

По оценкам зрителей CNN, Харрис победила Трампа на дебатах — такое мнение выразили 63% участников опроса. И отдельно телеканал подчеркнул, что Камалу поддержала одна из самых влиятельных (по влиянию на широкие массы) американок — певица Тейлор Свифт. Она написала пост в Instagram, что поддерживает кандидатку от демократов и поставила подпись: «Тейлор Свифт, бездетная кошатница» (отсылая к скандальным комментариям кандидата в вице-президенты от Трампа — сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса).

Вопрос войны в Украине, судя по аналитике CNN, не был среди топовых в дискуссии. Про войны в мире и отношение к ним кандидатов журналисты написали в последнем абзаце своего анализа.

«Если у кого-то на сцене во вторник и был четкий, пошаговый план прекращения войн в Газе и Украине, они не поделились им со зрителями дома», — оценили риторику кандидатов в президенты США журналисты.

В принципе, оба действительно не предложили ничего нового и ничем не удивили. Трамп повторил свои неоднократные необоснованные утверждения о том, что сможет прекратить войну немедленно («Я сделаю это еще до того, как стану президентом»). А также похвастался, что «очень хорошо знает Путина». Камала Харрис в ответ обратила внимание аудитории на симпатию Трампа к диктаторам: «Хорошо известно, что эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы снова стали президентом, потому что совершенно очевидно, что они могут манипулировать вами с помощью лести и одолжений», — сказала она. Харрис подчеркнула, что Трамп смог бы быстро положить конец войне только одним образом — посредством капитуляции Украины. Со своей же стороны кандидат в президенты США пообещала продолжить поддержку Украине и заявила, что Украина должна победить в этой войне.

При отсутствии сенсаций в позиции Трампа и Харрис по войне ярких моментов в дебатах хватало.

«Камала Харрис дразнила Дональда Трампа почти все 1 час и 45 минут их первых и, возможно, единственных дебатов, и Трамп воспользовался каждым моментом», — оценили в CNN.

Журналисты пришли к выводу, что вице-президент США очень тщательного готовилась к дебатам. Почти каждый свой спич она дополняла комментарием, который должен был разозлить ее эмоционального и несдержанного визави.

«Она сказала Трампу, что мировые лидеры смеются над ним, а военные лидеры называют его «позором». Она назвала Трампа «слабым» и «неправильным». Она сказала, что Трампа уволил 81 миллион избирателей — число, которое проголосовало за президента Джо Байдена в 2020 году. «Очевидно, ему очень трудно это осознать», — сказала она», — пересказывают в статье CNN.

Реагируя на колкости соперницы, Трамп часто выходил из себя. При этом не раз попался на откровенной лжи и распространении фейков.

«Бывший президент повторял ложь о широко распространенном мошенничестве на выборах 2020 года. Он повторял теорию заговора о том, что иммигранты едят домашних животных, и лгал о том, что демократы поддерживают аборты после рождения детей, что является убийством и незаконно везде», — отметили лишь некоторые «перлы» Трампа журналисты.

По мнению аналитиков CNN, тактика Харрис сработала с самого начала дебатов. Она выбила Трампа из колеи и заставила говорить о чем угодно, кроме того, что ему выгодно.

«По любым меркам это был драматический успех. Когда вице-президент упомянула о судимости Трампа и нерешенных юридических вопросах, он клюнул. Когда она обвинила его в провале двухпартийного иммиграционного законопроекта, он клюнул сильнее. А когда Харрис предположила, что митинги Трампа скучны, он чуть не подавился наживкой. Вместо того, чтобы заняться вопросами, поднятыми модераторами, включая несколько, которые Трамп считает своими политическими сильными сторонами, бывший президент долго рассуждал о развлекательной ценности своих митингов, утверждал, что администрация Байдена преследовала его законно, и в долгой, странной речи настаивал — вопреки всем имеющимся доказательствам — что мигранты едят домашних животных американцев», — пишет CNN.

Больше всего Трампа обидело замечание Харрис о том, что его митинги — скучные, считают журналисты. Ведь к этой теме он возвращался неоднократно, даже тогда, когда модератор «подкидывал» экс-президенту его «козырную» тему иммиграции.

«Люди не покидают мои митинги, у нас самые большие митинги, самые невероятные митинги в истории политики», — утверждал оскорбленный оратор.

Помимо утверждений, что его митинги — самые митинговые митинги в мире и рассказов об иммигрантах, которые едят собак, Трамп все же предпринял попытку «выровнять позицию» в другой дискуссионной теме — о запрете абортов (одной из самых больных в США).

«Бывший президент, который назначил трех судей Верховного суда, отменивших федеральные меры защиты абортов, пытался смягчить свою позицию по этому вопросу, критикуя запрет на аборты сроком на шесть недель и подтверждая свою поддержку исключений для случаев изнасилования, инцеста и угрозы жизни матери», — отметили в анализе CNN.

Однако надолго его не хватило. Экс-президент вернулся к теории заговоров и распространял фейки.

«Трамп повторил ложное утверждение о том, что некоторые штаты разрешают делать аборты после рождения ребенка, что вызвало проверку фактов у Линси Дэвис из ABC News. «В этой стране нет штата, где было бы законно убивать ребенка после его рождения», — сказала Дэвис», — пишет CNN.

Харрис в течение дебатов, по оценке аналитиков, представляла себя «защитницей американцев среднего класса, а своего оппонента — эгоцентричной личностью».

«Я скажу вам, единственное, о чем вы не услышите от него, — это вы. И я скажу вам: я считаю, что вы заслуживаете президента, который действительно ставит вас на первое место», — обратилась Харрис напрямую к зрителям.